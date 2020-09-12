Kum fırtınasının vurduğu Polatlı'nın Belediye Başkanı olayın vahametini anlattı: 50 yıldır böylesini görmedim
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Kum fırtınasının vurduğu Polatlı'nın Belediye Başkanı olayın vahametini anlattı: 50 yıldır böylesini görmedim

Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan kum fırtınası hayatı felç etti. Bir anda gökyüzünü kaplayan toz bulutu nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşarken Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, "Ben 50 yıldır böyle bir şey görmedim" diyerek olayın vahametini gözler önüne serdi.

12.09.2020 16:38 | Son Güncelleme: 12.09.2020 17:08

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen toz fırtınası, ilçeyi karanlığa bürüdü. Ani gelişen hava olayıyla ilgili konuşan Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya,

GÖKYÜZÜNDE DEVASA TOZ BULUTLARI OLUŞTU

Haymana ve Polatlı ilçelerinde saat saat 15.00 sıralarında rüzgarın etkisiyle kum fırtınası meydana geldi. Bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Özellikle Polatlı'da kum fırtınası ile birlikte gökyüzünde devasa toz bulutları oluştu. Görüş mesafesini düşüren fırtına nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar, boş alanlara kaçıştı. Ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi.

ESNAF KEPENK KAPATTI

Şehir merkezindeki bazı esnaf ise kum fırtınası nedeniyle iş yerleri zarar görmemesi için kepenk kapattı. Kum fırtınasının hala sürdüğü belirtildi. Kum fırtınası Ankara merkezde de kısmen etkili oldu.

Kum fırtınasının vurduğu Polatlı'nın Belediye Başkanı olayın vahametini anlattı: 50 yıldır böylesini görmedim

POLATLI BELEDİYE BAŞKANI: 50 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM

Polatli Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya CNN Türk yayınına katılarak Ankara'daki kum fırtınasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı Yıldızkaya, "Ben Polatlı'da 50 yıldır böyle bir şey görmedim. Vatandaşlarımızı evlerinde olmaya, kapalı mekanlarda bulunmaya, şiddetli yağış gelebilir diye uyardık." dedi.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın açıklamaları şöyle:

"Anında çöktü, hiç beklenmedik bir anda çöktü. Ama şu anda sakinledi. Hava karardı, sanki gece gibi oldu. Vatandaşlarımızı uyardık tedbir alınması noktasında. Vatandaşlarımızı evlerinde olmaya, kapalı mekanlarda bulunmaya, şiddetli yağış gelebilir diye uyardık. AFAD'da bölgede çalışma yapılıyor. İlk defa böyle bir şey yaşadık Polatlı'da.

"YILDIRIM DÜŞMESİ SONRASINDA OLUŞAN YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ"

50 yıldır Polatlı'da böyle bir şey görmedim. Ben bütün vatandaşlarıma evlerinde kalmalarını, kapı pencerelerini kapatmalarını öneriyorum. Tedbirli olmakta fayda var. Şu ana kadar bize ulaşmış kötü bir haber yok. Birkaç tane yıldırım düşmesi sonrasında oluşan yangın vardı, söndürüldü."

Kum fırtınasının vurduğu Polatlı'nın Belediye Başkanı olayın vahametini anlattı: 50 yıldır böylesini görmedim
Kum fırtınasının vurduğu Polatlı'nın Belediye Başkanı olayın vahametini anlattı: 50 yıldır böylesini görmedim
Kum fırtınasının vurduğu Polatlı'nın Belediye Başkanı olayın vahametini anlattı: 50 yıldır böylesini görmedim

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Haber Yorumları (4)
FANİ: kıyamet alameti
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
BURAK: He alemet..doga olayi degil..
1 Yayından Kaldır
CASAP: bir bitmedin arkadaş
1 Yayından Kaldır
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