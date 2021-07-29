Kuluçka Merkezi'nin yeni dönemi konuşuldu
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Kuluçka Merkezi'nin yeni dönemi konuşuldu

Kuluçka Merkezi'nin yeni dönemi konuşuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Kuluçka Merkezi'nin Danışma Kurulu ile bir araya geldi.

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Kuluçka Merkezi'nin Danışma Kurulu ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi kardeş şehri Treptow- Köpenick Belediyesi iş birliğinde hayata geçirdiği Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da merkezin danışma kurulunu oluşturan Sanayi Teknoloji İl Müdürü Taha Güven, ESİAD Başkanı Kenan Işık, Microbiota Teknoloji Kurucusu Prof. Dr. Ahmet Çabuk ile bir araya geldi. Toplantıda Başkan Ataç ve konukları, yeni dönemde yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

"Yeni dönemde yapılabilecek çalışmalar hakkında verimli bir toplantı yaptık"

Başkan Ataç Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi hakkında bir değerlendirmede bulunarak, "Merkezimizde öncelikli olarak gençler ve toplumun her kesiminden iş dünyasına girişlerinde var olan sorunlarının çözülmesi ve iş dünyasında daha etkin rol alabilmeleri için başta girişimcilik olmak üzere pek çok konuda eğitim çalışması gerçekleştiriyoruz. Yerel yönetimler arasında bir ilk olan merkez, serbest iş kurma fırsatlarının destek ve teşvik edilerek yeni istihdam alanları oluşturulmasını sağlamayı amaçlıyor. Ücretsiz olarak düzenlenen eğitim çalışmaları ile gençlerimizin desteğe açık yatırımcılara ulaşabilmesi, bilişim sektöründe istihdam sorunu olmasına rağmen sektöre dönük çalışmalar yapan gençlere fırsat verilmesi, yabancı dil eksikliğinden dolayı ilgilendikleri sektöre ilişkin yeterli araştırma yapamayan, yol gösterici zorluğu çeken ve bu nedenle nasıl hareket edeceğini bilemeyen gençlere destek oluyoruz. Bugün de yeni dönemde yapılabilecek çalışmalar hakkında verimli bir toplantı yaptık" diye konuştu.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, Uluönder Mahallesi 3202. Sokak 3A Blok adresinde hizmet veriyor. Merkezde düzenlenen faaliyetler hakkında bilgi almak isteyen gençler, Tepebaşı Kuluçka Merkezi'ni "tepebasikulucka" sosyal medya hesaplarını takip edebiliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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