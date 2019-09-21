Kuluçka merkezi ilk meyvelerini verdi

21.09.2019 12:45

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nde aldıkları sosyal girişimcilik eğitimlerinin ardından iki kadın, kendi sosyal girişimlerini gerçekleştirdi. Nur Damla Çelik ve Gözde Öncüer, kurdukları Shop 2 Designers markasıyla organik kumaşlardan giysiler üreterek tekstil sektörüne giriş yaptı.



Tepebaşı Belediyesi'nin kardeş şehri Treptow-Köpenick Belediyesi işbirliğinde hayata geçirdiği Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, ilk meyvelerini yetiştirdiği sosyal girişimciler ile verdi. Aralık 2018'den bu yana faaliyet gösteren merkezde sosyal girişimcilik eğitimlerini tamamlayan Nur Damla Çelik ve Gözde Öncüer, kurdukları Shop 2 Designers markası ile tekstil sektörüne giriş yaptı. Çelik ve Öncüer, markaları ile organik kumaşlardan kadın tekstil ürünleri üreterek sosyal girişimci oldular. Organik ve doğaya karışabilen kumaşlardan ürettikleri kadın tekstil ürünleri ile sosyal girişimcilik deneyimi edinen Çelik ve Öncüer, Shop 2 Designers markasının tanıtım toplantısında Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'ne teşekkür etti. Düzenlenen tanıtım toplantısına, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Başkan Yardımcıları Fikriye Güven Zaptiye ve Melih Savaş, Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi yetkilileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.



Kurdukları kadın giyim markası ile sosyal kalkınma hedeflerine, doğayı da gözeterek ulaşan sosyal girişimciler Çelik ve Öncüer, "Anadolu Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümünden mezun olduktan sonra birlikte iş kurma kararı aldık. Bu dönemde girişimcilik eğitimlerini araştırdık ve Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'ni keşfettik. Aralık 2018'de merkezin ilk öğrencilerinden olduk ve Şeyda Taluk hocamız ile eğitimlerimizi tamamladık. Şeyda Hoca derslerimizde, dünyada bizi rahatsız eden şeyleri sordu. Bu soruyu düşünürken tekstilin, dünyayı kirleten en büyük sektörlerden biri olduğuna ulaştık. Tekstil sektöründeki hammaddelerin birçoğunun petrol kaynaklı olması, giysi ömürlerinin kısalığı, sektördeki çalışma şartlarının olumsuzlukları gibi nedenler bizleri en çok rahatsız eden konulardandı. Biz de tasarımcı olarak bu döngüye iyi yönde müdahale etmeye ve sorunları ortadan kaldırmaya karar verdik. Eğitimlerimizin ardından evimizde bir atölye kurduk, aylarca gömlek dikerek kendimizi geliştirdik. Ardından daha kurumsal bir hale gelmek için işletmemizi kurduk. Doğal kaynaklı kumaşlar almak için girişimlerde bulunduk. Aldığımız olumlu dönüşlerin ardından sürdürülebilir, organik, doğaya karışabilen kumaşlar elde ettik. Ortaya çıkardığımız ürünlerimizden sizler için bir seçki sunduk" diyerek Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a ve Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi yetkililerine teşekkür ettiler.



"Türkiye'de bir ilk"



Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise konuşmasında Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nin amaçladığı sonuca ulaştığı için sevinçli olduğunu ifade ederek, "Yaptıkları işi o kadar güzel anlattılar ki ben çok mutlu oldum. Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezimizi, sosyal girişimciliğin yaygınlaşması adına kardeş şehrimiz Treptow-Köpenick ile birlikte hayata geçirdik. İki genç kardeşimiz de sosyal girişimcilik hedefine ulaşarak gayretle çalıştılar. Bu merkez, Türkiye'de belediyeler arasında bir ilktir. Tepebaşı Belediyesi olarak ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Hep birlikte Eskişehir'imiz adına iyi işler yapmayı sürdüreceğiz. Kentte yaşamak hem kolay hem de zordur. Kenti yönetenlerin de muhakkak hayalleri ve vizyonları olması gerekir. Tasarım, girişimcilik, sanat gibi figürler kentlerin gelişmesinde çok önemli. Eskişehir için en iyi ve farklı işleri yaparak bu genç arkadaşlarımız gibi faydalandırabilirsek, bizden mutlusu olamaz. Daha iyisi için de elimizden geleni yapacağız" dedi.



Başkan Ataç ve davetliler konuşmaların ardından Nur Damla Çelik ve Gözde Öncüer'in, organik kumaşlardan tasarlayarak ortaya çıkardıkları kadın tekstil ürünlerini inceledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA