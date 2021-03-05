Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yunus Emre Yılı" etkinlikleri kapsamında dünyanın her yanına Yunus Emre'nin insanlığa gönderdiği yüzlerce yıllık selamı ve mesajı tekrar ulaştıracaklarını, manevi hazzını birlikte paylaşacaklarını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yunus Emre Yılı" etkinlikleri kapsamında dünyanın her yanına Yunus Emre'nin insanlığa gönderdiği yüzlerce yıllık selamı ve mesajı tekrar ulaştıracaklarını, manevi hazzını birlikte paylaşacaklarını bildirdi.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) düzenlediği Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Bitlis'te helikopter kazasında şehit düşen 11 asker için saygı duruşunda bulunuldu.

Açılışta konuşan Ersoy, helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine, millete başsağlığı ve sabır diledi. Ersoy, "Yaralı Mehmetçiklerimizin bir an evvel sağlıklarına kavuşmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. Rabb'im bizlere bir daha böyle bir acı yaşatmasın." diye konuştu.

"Yunus Emre, bir insan hazinemizdir"

Yunus Emre'nin Türk milleti için çok özel bir şahsiyet olduğuna dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti:

"Yunus Emre, bu milletin manevi dünyasını, yine onun en önemli zenginliği ve kimlik vesikasını öz diliyle ortaya koymuş bir insan hazinemizdir. Türkiye'nin kamu diplomasisi ve kültürel diplomasi alanlarında en önemli temsilcilerinden biri olarak onun başardığını başarmak, bizim de hedefimiz olmalıdır. Bildiğiniz gibi UNESCO'nun 2019'da gerçekleştirilen 40. Genel Konferansı'nda Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü olan 2021, anma ve kutlama yıl dönümleri içerisine alınmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da bu yıl Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edildi ki, hem Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hem de Bakanlığımız koordinasyonunda farklı kurum ve kuruluşlarımızca 'Bizim Yunus' ve 'Dünya Dili Türkçe' teması ile anılacak yoğun bir etkinlik programı gerçekleştirilecek. Yunus Emre Yılı etkinlikleri kapsamında dünyanın her yanına Yunus Emre'nin insanlığa gönderdiği yüzlerce yıllık selamı ve mesajı, tekrar ulaştıracak, manevi hazzını birlikte paylaşacağız."

Ersoy, bu süreçlerin aynı zamanda uluslararası kamuoyuyla güçlü bir iletişim ve etkileşim kurma olanağı sağladığının altını çizerek, "Bize düşen anlatma ve anlaşılma fırsatını iyi değerlendirmektir." dedi.

UNESCO 40. Genel Konferansı'nda ayrıca Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. ve Ahi Evran'ın doğumunun 850. yıl dönümlerinin de 2021 Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı'na alındığını hatırlatan Ersoy, şunları söyledi:

"Çalışmalarımızın uluslararası boyutu noktasında önemli bir başlık da gerek UNESCO'ya sunduğumuz dosyalarımıza destek veren gerekse de ortak dosya verdiğimiz Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Özbekistan, İran ve Romanya gibi ülkeleri kapsayan, gönül coğrafyamıza ulaşacak, komşularımızla birlikte hayat bulacak faaliyetleri de içeriyor olmasıdır. Sözün özü sanatçılarımız, akademisyenlerimiz, araştırmacılarımız, yazarlarımız ve şairlerimizle bu toprakların irfanını, tüm insanlığı kucaklayan evrensel mesajlarını yüz yüze ve dijital ortamda gerçekleştirilecek etkinliklerle, onlarca farklı dilde yüz milyonlarca insana ulaştıracağız."

"Enstitü, son bir yılda beş kıtada 60 bin kişiye Türkçe öğretti"

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ise Yunus Emre Vakfının temel misyonlarından birisinin Türk insanı ile dünya insanı arasında bağ kurmak olduğunu vurguladı.

Türkçenin özellikle salgın döneminde en çok öğrenilen beşinci yabancı dil olduğuna işaret eden Ateş, "Yunus Emre Enstitüsü, özellikle son bir yılda Bakanımızın sağladığı imkanlarla beş kıtada 60 bin kişiye Türkçe öğretmiştir." ifadelerini kullandı.

Bunun Yunus Emre'nin temel yaklaşımı olduğunu aktaran Ateş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yunus Emre'nin, 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım.' felsefesinden ilham alarak farklı milletlerle irtibata geçiyor, kendi birikimlerimizi aktardığımız gibi onların zenginliklerinden de istifade ediyoruz. Türkiye'nin kültürel mirasını, Türkçenin sesini, bilimsel birikimlerimizi, dahası kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle her bir danışma kurulu üyemizin birikimleri ile bu onurlu ve bir o kadar da sorumluluk gerektiren misyonumuzu yerine getirirken bize yol göstermesinden ve katkıda bulunmasından dolayı şimdiden teşekkür ediyorum."

Toplantıda, Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Üyelerinden TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türk Dil Kurumu Başkanı Gürer Gülsevin, UNESCO Milli Komisyon Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Osman Kurt, Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer, sanat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Nurhan Atasoy, sanatçı Günseli Kato ve yönetmen Derviş Zaim gibi isimler yer aldı.

Toplantı, ayrıca danışma kurulu üyelerinin görüş ve değerlendirmelerinin alındığı "Genişleme ve Derinleşme Politikaları" ve "Kültürler Arası iletişim ve Etkileşim Politikaları" başlıklarında iki oturumla devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref