Zülfü Livaneli, çevrecilere destek verdi

Sanatçı Zülfü Livaneli, Muğla'nın Milas ilçesinde, YK Enerji'nin maden sahasını genişletmek için beş gündür ağaçları kestiği Akbelen Ormanı'nda nöbet tutan çevreciler ve İkizköylülülere destek oldu.

Köylüler ve çevreciler, Zülfü Livaneli'yi 'Karlı Kayın Ormanı' şarkısını söyleyerek karşıladı. Livaneli de çevrecilere eşlik etti.

"HERKES SİZİNLE ONUR DUYUYOR"

Daha sonra konuşma yapan Livaneli, "Size saygılarımı sunmaya geldim. Çok saygıdeğer bir iş yapıyorsunuz. Yurdumuzun ormanlarını, doğasını, haysiyetimizi, onurumuzu korumak için buradasınız.

Türkiye halkı olarak, dünyanın ilerici insanları olarak; herkes sizinle onur duyuyor. En derin saygılarımızla sizi selamlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ONLAR LANET OKUNARAK GİDER AMA DİRENİŞİNİZ HEP HATIRLANACAK"

"Bütün bu katliamın, yangınların; doğanın dengesinin bozulmasının, dünyadaki ısınma, fiyatlardaki, halka zulmeder derecede artış ve bu ormanlara el koyma…

Hepsi bir tek nedene bağlanıyor" diyen Livaneli, "Lanet olası, kar hırsı. İnsanların gözü doymuyor. Milyarlarına milyar koyacaklar. İhtiyaçları da yok buna… Ama sadece bir inatlaşma.

Şunu bilsinler, halkla inatlaşılmaz. Mümkün değil. Şu anda belki karşı koyabilirler ama bu ağaçlar yine yeşerir, bu halk yine türkülerini söyler, onlar geçip giderler, arkalarından da bir dua okuyan olmaz. Lanet okunarak giderler.

Ama sizin buradaki onurlu direnişiniz hep hatırlanacak" şeklinde konuştu.

NECLA IŞIK: ÇOK BÜYÜK BİR KÖTÜLÜKLE KARŞI KARŞIYAYIZ

İkizköylü Nejla Işık da "Çok büyük bir kötülük ile karşı karşıyayız burada. 4 senedir, anlata anlata dinletemedik sözümüzü. Toprak, hava, su dedik. Başka bir şey istemiyoruz dedik.

Orman, doğa dedik. Tüm canlılar için dedik; insanca bir yaşam istiyoruz dedik. Çok şey istemedik. Haksızlığı görüyorsunuz. Nöbet alanını sabah 06.00'da ablukaya aldılar.

Arkadaşların tepesine dikildiler… Başladılar gözümüzün içine baka baka o ağaçları indirdiler, götürdüler. Bitmeyecek, mücadele bitmeyecek. İnadına yaşamdan, doğadan yana olacağız…

Son ağaç kalıncaya kadar, burayı madene döndürmemek için asıl mücadele, şimdi başlıyor. 4 senedir burada, burası bir vatan meselesi dedik. Vatanını seven, Atatürk'ünü seven, buraya koşup gelecek…

Öleceksek, onurumuzla öleceğiz" dedi.

Livaneli ise Işık'a şu yanıtı verdi:

"Bu kadim topraklarda her ağaç bir topraktır. Dostlarımız 'Karlı Kayın Ormanı' söylüyor. Bu şiiri Nazım Hikmet; 1950'li yıllarda Moskova ormanlarında dolaşırken yazmış.

Ben 1970'li yıllarda İsveç ormanlarında dolaşırken yazdım. O ormanlar duruyor. Oranın hükümetleri, zenginleri, devletleri o ormanlara dokunmuyor. Bizim Akbelen'imizi, Karabelen yapmak için gecelerini gündüzlerine katmışlar.

Hepsine sesleniyoruz. Şu kadarcık vicdan, akıl, halk sevgisi, en ufak bir onur varsa lütfen kesin bunu. Ne yapacaksınız burayı, kömüre çevirip ne yapacaksınız?"