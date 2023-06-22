Zühal Yorgancıoğlu'nun moda tasarım müzesi Eskişehir'de açıldı

TÜRKİYE'nin ilk fahri kültür elçisi ve markalaşmış ilk moda tasarımcısı Zühal Yorgancıoğlu'nun (97) Eskişehir'de, 52 tasarımının yer aldığı ve kendi adını taşıyan moda tasarım müzesi açıldı. Hayallerinin en büyüğünü 97 yaşında Eskişehir'de gerçekleştiğini ifade den Yorgancıoğlu, "Aslında modayı bir amaç değil, sanatımı icra edebileceğim bir araç olarak gördüm. Ölmeye yüz tutmuş işleme sanatımızı yeniden canlandırıp, muhteşem yerel kumaşlarımızla modern, ancak buram buram Türk kokan kıyafetler yarattım" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ilk fahri kültür elçisi ve markalaşmış ilk moda tasarımcısı Zühal Yorgancıoğlu'nun moda tasarımlarından 52'sini bir araya getirerek müze haline getirdi. Tarihi Odunpazarı evlerinin bulunduğu bölgedeki 3 katlı binada hazırlanan müze için açılış programı düzenlendi. Açılışa, Türk modasının duayeni Zuhal Yorgancıoğlu'nun yanı sıra Eskişehir Vali Yardımcısı Kübra Kurtoğlu Vural, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile mankenler katıldı.

Ardından kurdele kesilerek müzenin açılışı yapıldı. Yorgancıoğlu, Büyükerşen ve programa katılanlar küratörlüğü, planlaması ile kurulumunu kızı Müberra Yorgancıoğlu Soyer ve büyük oğlu yüksek mimar Faruk Yorgancıoğlu, tasarımı ise mimar Han Tümertekin tarafından yapılan müzeyi gezdi.