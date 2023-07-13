Zeugma Antik Kenti'nden İtalya'ya Kaçırılan Mezar Steli Türkiye'ye İade Edildi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Genel rakama baktığımızda, son 20 yılda farklı ülkelerden 12 bin 16 eserin iadesini sağlamış bulunuyoruz. Kültür varlığı kaçakçılığına karşı mücadelemizi bundan sonra da en güçlü şekilde devam ettireceğiz" dedi. Bakan Ersoy, Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan milattan sonra 2'nci yüzyıla ait mezar stelinin (yekpare taş), İtalya'dan Türkiye'ye iadesinin ardından Zeugma Mozaik Müzesi'nde tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda, Gaziantep Valisi Kemal Çeper, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile kurum müdürleri de hazır bulundu. Zeugma kökenli mezar stelinin verilen hukuki ve siyasi mücadelenin ardından İtalya'dan iade alındığını kaydeden Ersoy, stelin varlığı ile Zeugma Mozaik Müzesi'nin anlam kazandığın belirtti.<'ÇOK ÖZEL BİR MEZAR STELİNİN İADESİ İÇİN BURADA BULUNUYORUZ'