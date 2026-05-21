Roma'nın antik lezzetleri Zerzevan Kalesi'nde pişirildi

DİYARBAKIR'da Roma İmparatorluğu'nun son sınır garnizonu Zerzevan Kalesi'nde, Türk Mutfağı Etkinlikleri kapsamında 'Bir Sofrada Miras' temasıyla Roma dönemine ait antik tarifler yeniden hazırlandı. Yüzyıllar önce Zerzevan'da tüketildiği belirlenen yemekler ve içecekler katılımcılara ikram edildi.

Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından 'Türk Mutfağı Etkinlikleri' kapsamında, Çınar ilçesindeki tarihi Zerzevan Kalesi'nde 'Bir Sofrada Miras' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Roma dönemine ait antik yemekler, dönemin yemek yazarlarının hazırladığı reçeteler doğrultusunda yeniden hazırlandı. Yüzyıllar önce Zerzevan'da tüketildiği belirlenen yemekler ve tatlılar, tanıtıldıktan sonra katılımcılara ikram edildi. Programa Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Kültür ve Turizm İl Müdürü İrfan Tekin, Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun ile davetliler katıldı.

'REÇETELERDEN MENÜ HAZIRLADIK'

Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Antik Roma döneminin en ünlü gurmeleri ve gastronomi ikonlarından Apicius, Yaşlı Cato ve Plutarkhos'un yazdığı reçetelerle dönemin yemeklerinin yeniden hazırlandığını ifade ederek, "Zerzevan Kalesi, Roma'nın sınır garnizonu. Önemli bir askeri yerleşim. Burada 12 yıldır kazılar devam ediyor ve arkeolojik kazılarda şu ana kadar çok sayıda pişirme kapları, servis kapları, bununla birlikte sosluklar bulduk. Aslında burada önemli bir yemek kültürünün olduğunu gösteriyor bize. ve birçok sunumun yapıldığını görmekteyiz. Tabi hangi yemekler pişiriliyordu? Biz, bulunan kaynaklar olan Apicius, Yaşlı Cato ve Plutarkhos gibi antik yazarların yazdığı reçetelerden yola çıkarak ve Zerzevan'daki bulgularla da birleştirerek, bir menü hazırladık. Bir Roma menüsü, birebir antik reçeteye göre yapıldı" dedi.

'KAZILAR SÜRDÜKÇE YENİ MENÜLER ORTAYA KOYACAĞIZ'

Zerzevan'da bir gastronomi kültürünün olduğunu elde ettikleri bulgulardan anladıklarını ifade eden Prof. Dr. Coşkun, "Bu yemeklerin burada tüketildiğini biliyoruz. Tabi arkeolojik kazılarda sadece seramikler, kaplar değil, bununla birlikte aslında çok sayıda hayvan kemikleri de bulundu. ve bu hayvan kemiklerinden burada aslında baklagiller, tahıllar ve bununla birlikte bir et tüketiminin de olduğunu biliyoruz. Hem beyaz hem de kırmızı et tüketiminin de olduğunu tespit ettik. Çalışmalar bize bunu gösterdi. 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında, tabi tema olarak baktığımızda bir sofrada miras ve Roma'dan günümüze nasıldı, aslında biraz bunu anlatmak istedik burada. ve 5 tane ürün ortaya koyduk. 4 yemek, tatlı ve bununla birlikte içeceklerin de burada sunumunu yaptık. Kazılar devam ettikçe, Zerzevan'daki kültürü de ortaya koyacağız ve daha ilerleyen yıllarda belki ortaya çıkan bulgulara göre birçok yeni menüler, reçeteler ortaya koyacağız" dedi.

'ZERZEVAN BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR TURİZM DESTİNASYONU'

Vali Yardımcısı İlyas Öztürk ise Zerzevan Kalesi'nin önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

"Türk mutfağı haftasını Roma'nın reçeteleriyle, tarihleriyle, Roma'dan bize miras kalan reçetelerle sizlerle birlikte tatmış olacağız. Zerzevan bizim için çok önemli bir turizm destinasyonu. Aynı zamanda Diyarbakır'ımızın da gastronomisi de çok büyük, çok iddialıyız bu konuda. Hem Roma'nın geçmişten gelen birikimi hem mevcut şu andaki Diyarbakır'ımızın güçlü mutfağıyla sizlerle birlikte Türk mutfağını burada başlatmış olacağız."

