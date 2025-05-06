Öğretmen atamalarında yeni dönemin ayrıntıları! 2 ayrı sınav, 14 ay eğitim

Öğretmen atamalarında bir dönemin sonu! İşte yeni sistemin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Aylar sonra bir ilk! Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı

Saldırı sonrası kürsüyü yumruklayarak meydan okudu

Yunus Emre, Vefatının 704. Yılında Anıldı

Yunus Emre, Vefatının 704. Yılında Anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk düşünür ve şair Yunus Emre, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kabri başında vefatının 704. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Etkinlikte, Yunus Emre Külliyesi ve Mezarı Karşılama Merkezi'nin açılışı da yapıldı.

TÜRK düşünür ve şair Yunus Emre, vefatının 704'üncü yılında Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kabri başında anıldı.

Türk düşünür, mutasavvıf ve şair Yunus Emre, vefatının 704'üncü yıl dönümünde Eskişehir'deki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Eskişehir Valiliği tarafından, ' Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası' etkinlikleri kapsamında Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki türbede düzenlenen anma ve Yunus Emre Külliyesi ve Mezarı Karşılama Merkezi'nin açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, Mihalıççık Kaymakamı Furkan Öztürk, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak katıldı. Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve beraberindekiler, Yunus Emre Külliyesi imamı eşliğinde Yunus Emre'nin kabrini ziyaret ederek dua etti.

Bakan Yardımcısı Çam, Yunus Emre Mezar ve Külliyesi'nin insanlığa çağrıda bulunduğunu ifade ederek, "Yunus Emre demek başta Peygamber Efendimiz olmak üzere onun sünnetini, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde hissetmiş, yaşamış, anlamış ve aktarmış büyük bir zat olarak bulundu, yaşadı. Bizim bugünlere kadar gelmemize vesile oldu, katkı sağladı. Dünyaya yetecek kadar büyük ve geniş manevi mesajı olan bir yerdeyiz. Doğru şekilde anlaşılması, anlatılması, aktarılması da hepimizin üzerine vazife. Hepimizin insanlığımızı bulmamız, kendimizi geliştirmemiz için bütün yaklaşımları, ilmi, irfanı çalışmaları artırmamız, çoğaltmamız, anlamamız gerekir. Semerkant'tan, Buhara'dan, Orta Asya'dan, Horasan Erenleri'nin Anadolu'ya kadar gelip Anadolu'yu zenginleştirmesi, buralarda hatıralar bırakması, buralardan Budapeşte'ye, Gülbaba'ya kadar gitmesi, bu ruhun güzel şekilde bütün dünyaya yayılması, ecdadımızın eseridir" dedi.

DSP Genel Başkanı Aksakal ise Yunus Emre'nin halk şairliğinin yanı sıra yüzyıllar ötesinden gelen bir sevgi, hoşgörü ve birlik çağrısı olduğunu söyledi. Aksakal, "Yunus Emre savaşların, çekişmelerin ve ötekileştirmenin karşısına dikilmiş bir barış elçisidir. Yunus, yaşadığı dönemin tüm zorluklarına rağmen insanlığa umut aşılayan bir gönül dili geliştirmiştir. Onun sözleri ne sadece bir devre ne de yalnızca bir millete hitap eder. Yunus'un dili evrenseldir, sevgisi sınırsızdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve beraberindekiler külliyede kurulan stantları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

JANDARMANIN ATLI BİRLİKLERİ GÖREV ALDI

Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki türbede düzenlenen anma törenlerinde jandarma ekipleri görev yaptı. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan gelen Erdem, Heybet, Gençer, Yetkin ve Manas isimli asayiş atları ise ilgi odağı oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trendyol GO'nun çoğunluk hisseleri satıldı

E-ticarette dev satış! Yeni sahibi dikkat çekiyor
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.