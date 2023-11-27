Yunus Emre Enstitüsü, Malta'da Cumhuriyetin 100. yılını kutladı

Yunus Emre Enstitüsü, Malta'da ilk kez düzenlediği kültürel faaliyetlerle Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Valetta Büyükelçiliği, Roma Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle Malta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda '100'üncü Yıl Konseri' düzenlendi. Malta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ev sahipliği yaptığı programda, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları sahne aldı. Programda, sanatçılar tarafından Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği eserlerden Aşık Veysel'in zamana meydan okuyan eserlerine kadar Türk müziğinin seçkin eserleri icra edildi. Yoğun ilgi gösterilen konsere, Malta Cumhurbaşkanlığından ve çeşitli bakanlıklardan üst düzey katılımcılar, yabancı misyon şefleri, Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen, müzikseverler ve davetliler katıldı.

'SANATÇILARIMIZ MÜZİKLERİ VE ŞARKILARIYLA SİZİ ANADOLU'YA VE TÜRKİYE'YE TAŞIYACAKLAR'

Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen, burada yaptığı konuşmada, "Program kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden katılan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Sanatçılarımız müzikleri ve şarkılarıyla sizi Anadolu'ya ve Türkiye'ye taşıyacaklar. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını kutladığımız 2023 yılında bu çerçevede muhtelif faaliyetler düzenlemekteyiz. Bu faaliyet de bunlardan bir tanesidir. Malta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen programa ev sahipliği yapan Başkan Vella ve eşi Hanımefendi Vella'ya şükranlarımı sunuyorum. Programın düzenlenmesinde katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığına, Dışişleri Bakanlığına ve Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür ederim" dedi.

MÜZİK ŞÖLENİ ULUSAL ARKEOLOJİ MÜZESİ'NDE DEVAM ETTİ

Malta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda başlayan 100'üncü yıl kutlamaları, Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde devam etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının Türk müziğinin eşsiz eserlerini icra ettiği '100'üncü Yıl Konseri'ne Maltalılar yoğun ilgi gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, Malta'da Türk kültürünü tanıtmanın gururunu yaşadıklarını belirterek Maltalıların göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkürlerini ilettiler.