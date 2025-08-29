Yunus Emre Enstitüsü Latin Amerika'daki Temaslarını Genişletiyor

YUNUS Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Enstitünün Latin Amerika'daki ağını genişletmek, Türkiye ile bölge ülkeleri arasındaki kültür, sanat ve eğitim alanlarında iş birliğini desteklemek, kurumlar arasında ortak programlar geliştirmek amacıyla Venezuela, Kolombiya, Peru, Şili, Nikaragua, Panama ve Kosta Rika'nın Ankara büyükelçilerini ziyaret etti.

Üç gün süren ziyaret programının ilk gününde YEE Başkanı Abdurrahman Aliy önce Venezuela Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutiérrez'i, ardından Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas'ı ziyaret etti. Prof. Dr. Aliy, Latin Amerika elçilikleri turunun ikinci gününde ise sırayla Nikaragua Büyükelçisi Tatiana Daniela García Silva, Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca de Gianotti ve Şili Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Cristóbal Alejandro Lajtonyi Delorenzo ile görüştü. Başkan Aliy, son gün Kolombiya Büyükelçisi Julio Aníbal Riaño Velandia ile Peru Büyükelçisi César Augusto de Las Casas'a ziyarette bulundu.

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Araştırmaları Merkezinin (LAMER) kurucu müdürü Prof. Dr. Mehmet Necati'nin de katıldığı ziyaretlerde YEE Başkanı Abdurrahman Aliy, büyükelçilere Yunus Emre Enstitüsünün dünyadaki faaliyetlerini anlattı, ülkelerinde yapılabilecek iş birliklerine değinerek kültürel ve akademik alışverişin dostluk bağlarını güçlendireceğini kaydetti. Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinin (YETKM) bulunduğu ülkeler için Enstitünün yeni projelerini anlatan Prof. Dr. Aliy, olmayan ülkelere ise YETKM'lerin kurulması için istişarede bulundu.

TÜRK KAHVESİYLE HATIR PEKİŞTİRİLDİ

1492 tarihli yazma nüshaya dayanan, Yunus Emre'nin yaşadığı çağdan kişisel hayatına, eserlerinin metin aktarımından sözlük ve dizine kadar araştırmacılar ve Yunus'un diline kulak veren gönül ehilleri için önemli bir kaynak olan iki ciltlik 'Risaletü'n-Nushiyye-Divan' eserini büyükelçilere takdim eden Abdurrahman Aliy, Türk geleneklerinde önemli yere sahip Türk kahvesini, kahve fincanı ve cezvelerini de '40 yıl hatırı olması' temennisiyle Türk lokumu eşliğinde hediye etti. Başkan Aliy, ilerleyen günlerde, bölgedeki diğer ülkelerin büyükelçileriyle de görüşme yapacak.

AMERİKA KITASINDA YEE VARLIĞI

Yunus Emre Enstitüsünün Kuzey Amerika ülkelerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington D.C.'de, Meksika'nın başkenti Mexico City'de ve Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Türk Kültür Merkezleri bulunuyor. Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın başkenti Karakas'ta faaliyetlerini sürdüren YEE, bölgenin en büyük ülkesi Brezilya'da da bir YETKM açmak için Türkiye'nin São Paulo Başkonsolosluğunun desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor. Enstitü, diğer Güney Amerika ülkeleri Kolombiya, Ekvador, Peru ve Şili ile Orta Amerika ülkeleri Nikaragua, Panama, El Salvador ve Kosta Rika'da yeni Türk Kültür Merkezleri açarak Türk dilinin ve kültürünün kıtada doğrudan ve doğru bir şekilde tanınmasını, bölgedeki olumlu Türkiye imajına katkı sağlayarak kültürler arası iş birlikleri yürütmeyi hedefliyor. Yakın zamanda merkez açılacak ülkeler arasında ise Kolombiya ve Peru bulunuyor.

Amerika kıtasında faaliyetlerine devam eden YETKM'ler tarafından yüz yüze Türkçe kursları, çevrim içi konuşma kulüpleri, Türk gastronomi atölyeleri, çini atölyeleri, konserler, festivaller, sergiler ve fuarlar gibi çok çeşitli etkinlikler düzenleniyor. YETKM'ler aracılığıyla son dönemde Arjantin'de 2209, Meksika'da 1563 ve Venezuela'da 779 kişi Türkçe öğrendi. YETKM'lerde Türkçe eğitimi alanlar, aynı zamanda edindikleri deneyimlerle Türk tarihi, kültürü ve sanatı hakkında da bilgi sahibi oldular.