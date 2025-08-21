Yozgat'taki Cemevlerinin Onarımı Tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yozgat'ta 56 cemevinden 26'sının onarımını tamamladı. Sarıköy Cemevi, yapılan dua ile yeniden hizmete açıldı. Vali Özkan, Alevi kültürünün yaşatılması ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının desteği, İl Özel İdaresi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün işbirliğiyle Yozgat'taki 56 cemevinden 26'sının onarım ve tefrişatı yapıldı.

Onarımı tamamlanan Çekerek ilçesine bağlı Sarıköy Cemevi, Alevi dedesi Bektaş Güçlü'nün yaptığı duanın ardından yeniden hizmete açıldı.

Açılış sonrası cemevini gezen ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Mehmet Ali Özkan, gazetecilere, Sarıköy'de birlik, beraberlik ve dayanışmanın yaşandığını söyledi.

Cemevlerinde yapılan ve yapılacak çalışmaların bulunduğunu anlatan Özkan, "Alevi kültürüne dahil ilimiz genelinde 80 köyümüz, bir beldemiz var. Sağ olsunlar onlar Türk'ün ve Türk milletinin kültürünü yaşatmaya devam ediyorlar. Geldiğimiz günden itibaren devletimizin katkısı, milletimizin el birliğiyle şu ana kadar bu köylerimizde bulunan ve aktif olarak kullanılan cemevlerimizin çoğunun onarımlarını bitirdik. Bu sene de yine aynı çalışmalara devam ediyoruz. Bu sene cemevlerimize 13 milyon lira civarında ödenek ayırdık. İnşallah onu da bitirdikten sonra peş peşe yapımlarına devam edeceğiz. Tabii bizler için en önemli olan Türk milletinin kültürünün ayakta kalması, yaşatılması, bu dayanışmanın, güzelliğin ve birliğin Anadolu coğrafyasında Türk'ü, Türk milletini perçinleştirmesi." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Kültür Sanat
