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Yozgat'taki sünnet şöleninde 30 çocuk sünnet ettirildi

Yozgat'taki sünnet şöleninde 30 çocuk sünnet ettirildi
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Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Yozgat'ta sosyal sorumluluk projesi kapsamında geleneksel sünnet şöleni düzenledi. Etkinlikte çocuklar için konvoy ve hediyeler yer aldı, vakıf ruhu vurgulandı.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Yozgat'ta sosyal sorumluluk projeleri kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bölge müdürlüğünün organizasyonuyla kentte geleneksel sünnet şöleni düzenlendi.

Programda ilk olarak Çapanoğlu Büyük Camisi'nde Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Mehter Takımı eşliğinde çocuklar Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Konvoy ile şehir turu attırılan çocuklar daha sonra İl Özel İdare bahçesine getirildi.

Programda konuşma yapan Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan "Bugün burada beş asır önce Sultan 2.Beyazıt Han Padişahımız tarafından kurulan vakfın hayır şartını yerine getiriyoruz. Bu sadece bir gelenek değil, aynı zamanda vakıf ruhunun ve toplumsal dayanışmanın yaşanan bir örneğidir" dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan sünnet olan çocuklara ve ailelerine hayırlı olması temennisinde bulundu. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise programda emeği geçenlere teşekkür ederek ailelere hayırlı olması dileğinde bulundu.

Vakıf geleneğinin yaşatılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların ve ailelerin mutluluğu gözlerinden okundu. Program, çocuklara yönelik hediye takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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