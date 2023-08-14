Yozgat'ta Sanat Atölyesinde Baston ve Asa Üretimi Yapılıyor

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ın Aydıncık İlçesindeki plastik malzemelere şekil verilerek, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki kültürel varlıkların taşınabilir materyal hale getirildiği sanat atölyesinde, baston ve asa yapımına da başlandı. Gençlere yönelik kurslar da açılarak, geleneksel el sanatlarının gelecek kuşaklar tarafından da yaşatılmasına çalışılıyor.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan kültürel varlıkların plastik malzeme kullanılarak taşınabilir materyalle dönüştürüldüğü sanat atölyesinde gürgen ağacından baston ve asa yapımına da geçildi. Üç boyutlu Anıtkabir maketi, aslanlı yol, nöbet tutan asker, Atatürk heykeli, döşeme, motif, çevre düzenlemesi gibi eserlere de imza atılan atölyede, gürgen ağacına el emeği göz nuru harcanarak hazırlanan, kişiye veya kuruma özel, farklı şehirlerin özelliklerini yansıtan motiflerin kullanıldığı başlıklarıyla dikkat çeken baston ve asalar da büyük beğeni topluyor.

Aydıncık ilçesinde 8 yıl önce işsizlere meslek edindirmek üzere açılan Plastik Sanatsal Kalıpçılık Kursu'nu başarıyla tamamladıktan sonra belediye bünyesinde açılan atölyede istihdam edilen kursiyerler edindikleri bilgiler doğrultusunda plastik malzemeye şekil vererek sanat eseri ortaya çıkartırken, gençlere de bu alanda kurslar verilip, meslek sahibi yapılıyor. Heykeltıraş Erol Gürgen gözetiminde, vitrinleri süsleyen biblolar, bahçe dekorasyonunda kullanılan vazolar, oturma grupları ve birçok süs eşyası ile birlikte Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan kültür varlıkları taşınabilir materyal haline getiriliyor. İş-Kur'un desteği ile istihdam sağlamak, ilçe merkezlerinden göçü azaltmak amacıyla kurs düzenlediğini, bu kurstan mezun olanların atölyede istihdam edildiklerini aktaran Gürgen, Türkiye'nin birçok kurum ve kuruluşlarına plaketler, ödül tasarımları, park bahçe tasarımları, kent mobilyaları üretimi yaptıklarını bildirdi. Gürgen, son olarak da atölye bünyesinde el emeği göz nuru ile baston ve asa yapımına başladıklarını, gençlere de bu alanda eğitimler verdiklerini söyledi.

"BASTON VE ASA ATÖLYESİ KURDUK"

Hacettepe Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden mezun olan heykeltıraş Erol Gürgen, atölyenin kuruluşu ve çalışmaları hakkında şöyle konuştu:

"Yaklaşık 8 yıl önce Aydıncık'a davet edilerek gençlere sanat üzerine, sanata dokunmaları üzerine bir atölye kurmak istediklerini belirttiler. Biz de bu şekilde atölyemizi İŞ-KUR desteğiyle kurduk. Aydıncık Belediyesi Sanat Atölyesi iş birliğiyle şu anda atölyemiz, birçok ilin tanıtım ve materyallerini hazırlamakta. Taşınmaz tarihi kültürel varlıklarımızı taşınabilir hale getirmektedir. Var olan atölyenin yanı sıra KOP'a proje yaparak 'Geleneksel el sanatlarını yaşatıyoruz' projesiyle baston ve asa atölyesi kurduk. Gençlere istihdam amaçlı ve sanata yönelik geleneksel el sanatları yaşatmaya yönelik atölyemizde, baston atölyemiz oluştu. Buradaki bastonlarda özellikle kişiye özgü tasarımlar, kurumlara özgü tasarımlar, illere folklorik, kültürel varlıkları yansıtan başlık tasarımlarını kullanarak, gürgen ağacından baston ve asa üretmekteyiz."