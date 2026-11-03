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Yozgat Çayıralan'da ormanlar sonbahar renklerine bürünüp dronla görüntülendi

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Yozgat Çayıralan'da ormanlar sonbahar renklerine bürünüp dronla görüntülendi
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Yozgat'ın Çayıralan ilçesindeki ormanlık alanlar sonbaharın gelişiyle sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü. Renk değiştiren ağaçların oluşturduğu manzara dronla görüntülenirken, ortaya çıkan görüntüler doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için güzel manzaralar oluşturdu.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesindeki ormanlık alanlar, sonbaharın gelişiyle sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü.

Bölgede renk değiştiren ağaçların oluşturduğu manzara dronla görüntülendi???????.

Sarı ve yeşilin tonlarının bir arada görüldüğü ormanlık alanlar, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA
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