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Yine bir çoban yine bir keşif: Atılan taş 2 dakikada dibe ulaşıyor

Yine bir çoban yine bir keşif: Atılan taş 2 dakikada dibe ulaşıyor
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Muş'un Bilek köyünde hayvan otlatan köylüler, binlerce ahlat ağacının yer aldığı arazide tarihi izler taşıyan bir kale kalıntısına rastladı. Doğal bitki örtüsünün arasında fark edilen yapının, geçmiş dönemlere ait bir savunma yapısı olduğu tahmin ediliyor. Bölge sakinlerinden Şabeddin Çiçek, "İçine taş attığımızda, taşın dibe ulaşması yaklaşık iki dakika sürüyor" dedi.

Muş'un Bilek köyünde arazide hayvan otlatan köylüler, binlerce ahlat ağacının bulunduğu bölgede tarihi izler taşıyan bir kale kalıntısı keşfetti.

Muş merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Bilek köyünde yaşayan vatandaşlar, arazi çalışmaları sırasında yeni bir kale kalıntısına ulaştı. Keşfedilen bölgede yaklaşık 110 bin ahlat ağacı bulunması dikkat çekerken, köylüler bu ağaçların bilinçli olarak dikildiğini ve geçmişte burada şarap imalatı yapıldığını ifade etti. Kalenin bulunduğu güzergâhın sağında tarihi Çengili Kilisesi, solunda ise Karakale ile Mercimek Kale Höyüğü yer alıyor. Bu durum, keşfedilen kaleyi hem tarihi hem de arkeolojik açıdan oldukça ilgi çekici hale getiriyor.

Yine bir çoban yine bir keşif: Atılan taş 2 dakikada dibe ulaşıyor

BÖLGE TARİHİNİN AYDINLATILMASINI İSTİYORLAR

Bilek köyü sakinleri, kalenin detaylı şekilde incelenmesini ve bölgede arkeolojik kazı çalışmalarının başlatılmasını talep ederek, yapılacak araştırmalarla hem bölge tarihinin aydınlatılmasını hem de Muş'un kültürel turizmine katkı sağlanmasını umut ettiklerini belirttiler.

Yine bir çoban yine bir keşif: Atılan taş 2 dakikada dibe ulaşıyor

"İÇİNE TAŞ ATTIĞIMIZDA..."

Bilek köyü sakinlerinden Şabeddin Çiçek, bu keşfin Göbeklitepe ile eşdeğer bir keşif olabileceğini belirterek, "Dayım Atik Bey, burada hayvan otlatırken surları olan bir kale keşfettiğini söyledi. Biz de kendi imkânlarımızla araştırma yaptık. Bölgeye geldiğimde gerçekten de 2 metre genişliğinde bir sur bulduk. Köyün büyüklerine sorduk, burada geçmişte bir yapının bulunduğunu söylediler. Yapının üzerinde 4-5 adet havalandırma bacası vardı. İçine taş attığımızda, taşın dibe ulaşması yaklaşık iki dakika sürüyordu. Bu yapının Göbeklitepe ile eşdeğer bir yer olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bölgede yaklaşık 110 bin ahlat ağacı bulunuyor. O dönemlerde bu ahlat ağaçlarından hasat edilen armutların şarap yapımında kullanıldığını öğrendik. Bu kalenin de şarap imalatı için kullanıldığını tahmin ediyoruz" dedi.

Yine bir çoban yine bir keşif: Atılan taş 2 dakikada dibe ulaşıyor

"DEFİNECİLER DADANDI, YAPIYI TAHRİP ETTİ"

Bilek köyü sakinlerinden Mehmet Atik Özmen ise hayvan otlatırken surları keşfettiğini anlatarak, "Ben burada hayvan otlatıyordum. O sırada bir yapının olduğunu fark ettim. Yapının en üst kısmında bir delik vardı. O delikten taş bırakıyordum ve kulağımı dayadığımda yaklaşık iki dakika sonra taşın dibe ulaştığını duyuyordum. Ancak daha sonra defineciler buraya dadandı ve yapıyı tahrip ettiler. Bu delikler de o dönemde kayboldu. Bizim beklentimiz devletimizin burayı araştırması ve koruma altına almasıdır. Aynı zamanda bölgenin turizme kazandırılmasını istiyoruz. Bu, hem köyümüz hem de bölgemiz için büyük bir fayda sağlayacaktır. Burada, aynı hat üzerinde Kalecik Kalesi, Mercimek Kalesi ve 360 odalı Çengili Manastırı gibi önemli tarihi yapılar da bulunuyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Kültür Sanat
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