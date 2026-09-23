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Rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalanan Bodrum Bölge Liman Başkanı T.A, gözaltına alındı

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Rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalanan Bodrum Bölge Liman Başkanı T.A, gözaltına alındı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, rüşvet soruşturması kapsamında Bölge Liman Başkanı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Liman Başkanlığı binası ve önündeki araçlarda arama yapıldı, bazı materyallere el konuldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, Bölge Liman Başkanı T.A, "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı.

TAKİBE ALINDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ekipleri, Bodrum Liman Başkanlığı'nda rüşvet iddiaları üzerine bir süre teknik ve fiziki takip yürüttü.

RÜŞVET ALIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şüpheli T.A, rüşvet aldığı sırada ekiplerce suçüstü yakalandı. Operasyonda, ekipler Liman Başkanlığı binası ve binanın önündeki sivil ve resmi araçlarda da arama yaptı.

Operasyon kapsamında Liman Başkanı T.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen bazı materyallere de el konuldu.

Kaynak: AA
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