Maydonoz Döner'e kayyum atandı

Operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyum atandı
İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu

İstanbul'da kar şiddetlendi, hepsi iptal
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu
Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Yılmaz Erdoğan'ın "Deli Emin" karakteri çalıntı çıktı: Aslen Hakkarili değil Çankırılıymış

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gişe rekorları kıran Vizontele filminde Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı "Deli Emin" karakterinin Hakkarili değil Çankırılı olduğu ortaya çıktı. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Yılmaz Erdoğan'ın babasının Çankırı'da görev yaptığı dönemde, halkı televizyonla tanıştıran Deli Ferit'in hikayesinden etkilenerek sinemaya uyarladığını belirtti.

Televizyonun insan hayatında nasıl bir değişim yarattığını gözler önüne seren ve gişe rekorları kıran Vizontele filminde Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği "Deli Emin" karakterinin aslen Çankırılı olduğu ortaya çıktı.

DELİ FERİT, DELİ EMİN OLMUŞ

Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği'nin çalıştayı için kente gelen basın mensuplarını valilik binasında ağırlayan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, "Zamanında Yılmaz Erdoğan'ın babası Nazım Erdoğan burada görev yapıyor. Yılmaz Erdoğan da o dönem yüksek bir tepeye verici kurarak Çankırı halkını televizyonla tanıştıran Deli Ferit'in hikayesinden etkilenip yıllar sonra bunu sinemaya uyarlıyor. Bunu yaparken de Deli Emin'i Çankırılı değil de Hakkarili bir karakter olarak göstermeyi tercih ediyor. Ancak şu bir gerçek ki Deli Emin Hakkarili değil Çankırılıdır" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Erdoğan'ın 'Deli Emin' karakteri çalıntı çıktı: Aslen Hakkarili değil Çankırılıymış

VİZONTELE FİLMİ HAKKINDA

Vizontele; 2000 yapımı, yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak'ın birlikte yaptığı, senaryosunu da Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı bir Türk komedi sinema filmidir. Filmin hikayesi Hakkâri'de geçmekteyse de burada çekim yapmanın zorluğu nedeniyle çekimler Van'ın Gevaş ilçesinde yapıldı. Çoğunlukla Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularının rol aldığı filmin 2003 yılında Vizontele Tuuba adlı bir devam filmi de çekildi.

Yılmaz Erdoğan'ın
Haberler.com / Çağla Taşçı - Kültür Sanat
img

Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir araya geldi
img

Genç kadının sarf ettiği cümleyi duyan eşi bıçağı saplamaya başlamış
img

Doğum günü partisinde akılalmaz olay! Her şey bir anda oldu
500

Yorumlar (15)

Haber YorumlarıBrahim Doğan:

Deli adamın patentini mi almış vali, Türkiye'de metrekareye 2-3 deli düşüyor zaten hareketleri de aşağı yukarı aynı deli emin karakterinin Çankırılı olduğuna nasıl emin oldu. Ve en önemlisi Çankırılı olsa ne olur olmasa ne olur..

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJon snow:

Hey allahım .Hakkari li olunca ne oluyorsa artık

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah Çiftçi:

Lan valli yapacak başka işin yokmu.

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Yahu vali senin başka işin gücün yokmu çık halkın içine bak bakalım milletin derdi sıkıntısı nedir İşine gücüne odaklan

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSüleyman Yazar:

Devletin işi bu mu oldu şimdi...

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

baska ne olabilirki... komedyenler bir yerlerden birsey goruyor onu sinemaya uyarliyor... cok abes bi durum yok aslinda...

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMahfuz Demirtaş:

Hakkaride deli yokmu? Belliki birileeinin zoruna gitmiş

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

hikayeyi Cansu taşkın dan dinlemiş Yılmaz abi kafa güzel olunca karışıklık olmuş olabilir

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmetKılınc 06:

valinin uğraştıgı şeye bak arkadaş nası bi ülkede yaşıyoruz

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıXYZ:

Eeee? Tescil davasi mi acacaksin?

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşi tarafından bıçaklanan Gökçe: Boşanmak istediğimi söyleyince sinirlendi

Genç kadının sarf ettiği cümleyi duyan eşi bıçağı saplamaya başlamış
Yeniden Refah Partisi, AK Parti kongresine katılmama kararı aldı

Erdoğan'ın büyük kongreye davet ettiği partiden olumsuz yanıt
Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir arada: Şükür kavuşturana

Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir araya geldi
En sonunda karar verdiler! İşte Arda Güler'in yeni takımı

Beklentilerini duyunca şaşıracaksınız! Arda'nın yeni takımı belli oldu
Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı

Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı
Darphane, bazı paraların üretimini durdurdu

Türkiye'de bazı paraların üretimi durduruldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.