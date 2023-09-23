Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri Sahiplerini Buldu

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) bu yıl 37'ncisini düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" sahiplerine verildi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Cemiyetin bahçesinde düzenlenen törende, ödüle layık görülen gazetecileri kutladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar ve gazetecilere Allah'tan rahmet dileyen Karaca, şöyle dedi:

"Federasyon olarak binaları yıkılan, iş göremez gazete, televizyon ve internet siteleri için bazı yardım kampanyaları yaptık ama maalesef hala bu illerimizde çok büyük sıkıntılar var. Bunun da aşılması için mutlaka ve mutlaka devletin bir destek paketi çıkarması, işsiz kalan ve şehri terk eden birçok arkadaşımız başka şehirlerde iş bulamayarak büyük mağduriyetler yaşıyor, onun da önlenmesini bekliyoruz. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum, böylesi törenlere devam etmesinden dolayı. Türkiye'de bu törenleri yapan cemiyetlerimizin sayısı maalesef çok az, ben hepinizi kutluyorum."

GGC Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Ceylan da Diyarbakır'ın içinde bulunduğu coğrafya ve jeopolitik konumu nedeniyle Orta Doğu'daki en önemli basın merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Diyarbakır'ın, İstanbul ve Ankara'dan sonra en çok gazetecinin bulunduğu il olduğunu dile getiren Ceylan, " Diyarbakır'daki güçlü medya yapısı, buradaki güncel gelişmelerin duyurulmasının yanı sıra Mezopotamya'nın altın üçgeninde yer alan kadim kentimizin ulusal ve uluslararası kamuoyunda tanıtılmasına da olanak sağlamaktadır. Bu akşam burada ödüllerini alacak olan arkadaşlarımızın aslında sadece mesleki çalışmalarını değil, ortaya koydukları cesareti ve fedakarlıkları da ödüllendiriyoruz." diye konuştu.

Seçici kurulu Hüseyin Yılmaz, Coşkun Aral, Mehmet Akif Ersoy, Cem Öğretir, Hülya Hökenek, Fuat Kozluklu, Ömer Berberoğlu, Esra Şimşek, Halil Demir, Barış Avşar, Ömer Kılıç, Nevzat Çiçek, Ramazan Yavuz, Ümit Bektaş, Doç. Dr. Zuhal Akmeşe Demir, Yılmaz Akıncı, Resul Serdar Ataş, Ferit Aslan, Zülfikar Ali Aydın, Esat Aydın, Altan Sancar, Hakan Hocaoğlu, Mehmet Pişkin, Yunus Yalçın, Mehmet Tayfur Birgül, Salih Bilici ve Mehmet Kılıçoğlu'ndan oluşan yarışmanın kazananlarına ödülleri takdim edildi.

"Jüri Özel Ödülü"ne, depremlerde yaşamını yitiren gazeteciler değer görüldü.

"GGC Özel Ödülleri" ise "Şarkın Yıldızları" kitabıyla Diyarbakır futbol tarihine yaptığı katkılar dolayısıyla NTV kameramanı İbrahim Ateşoğlu'na, "Peşimdeki Melek" kitabıyla yaptığı çıkış dolayısıyla Al Jazeera Türkiye Prodüktörü Yılmaz Akıncı'ya, TV 100 haber sunucusu Erdoğan Aktaş, TGRT haber'>Haber ana haber sunucusu Tuna Öztunç, CNN Türk haber sunucusu Semiha Şahin, NTV haber sunucusu Burcu Kaya ve CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'e verildi.

GGC, geçen yıl vefat eden GGC onursal üyesi Raif Türk'e "Vefa Ödülü" verilmesini kararlaştırdı. Ödül, anısının yaşatılması için Raif Türk'ün eşi Yıldız Türk'e takdim edildi.

Yarışmada, farklı kategorilerde dereceye giren gazetecilere de ödülleri verildi.

AA'ya 4 dalda 5 ödül

Kültür Sanat Haberleri Dalı'nda Anadolu Ajansından (AA) Ahmet Kaplan, Ömer Yasin Ergin ve Ekrem Payan'ın "Aziz Amca 10 yıldır rengarenk giyiniyor" haberi birincilik, Spor Haberleri Dalı'nda AA'dan Mehmet Sıddık Kaya'nın "Diyarbakırlı gençlerin tarla ve çobanlıktan dünya kupasına uzanan başarısı" haberi birincilik, Fotoğraf kategorisinde AA'dan Rıdvan Korkulutaş'ın "Bingöl'de kayak heyecanı ilkbaharda da sürüyor" fotoğrafı birincilik, AA'dan Aydın Arık'ın "Depremle topyekun mücadele" fotoğrafı mansiyon, Eğitim Haberleri Dalı'nda AA'dan Bestami Bodruk ve Ömer Yasin Ergin'in "Öğretmenler Masalcı Nine ve Muciddin" haberi mansiyon ödülünü aldı.

Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları ile iş dünyasından temsilciler ve çok sayıda gazeteci katıldı.