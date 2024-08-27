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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti! 90'lı yılların Müzevir Müzeyyeni'ydi...

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Türk sinemasının unutulmaz ismi Sevil Üstekin, 79 yaşında hayatını kaybetti. Kemal Sunal ile birlikte 'Kapıcılar Kralı', 'Şabanoğlu Şaban' gibi filmlerde rol alan Üstekin, Yeşilçam'ın en önemli isimlerinden biriydi. Üstekin, ayrıca 'Mahallenin Muhtarları' gibi unutulmaz televizyon dizilerinde de yer aldı. Üstekin'in vefatını Film-San Vakfı duyurdu ve ailesi ve sevenleri için başsağlığı dileklerini iletti.

Kemal Sunal ile birlikte oynadığı Kapıcılar Kralı, Şabanoğlu Şaban gibi filmlerle hafızalarda unutulmaz bir yere sahip olan usta sanatçı Sevil Üstekin'den acı haber geldi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti! 90'lı yılların Müzevir Müzeyyeni'ydi...

Film -San Vakfı, Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Üstekin'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Vakıftan yapılan açıklamada, "Oyuncu Sevil Üstekin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi. Üstekin 79 yaşındaydı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti! 90'lı yılların Müzevir Müzeyyeni'ydi...

SEVİL ÜSTEKİN KİMDİR?

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nden mezun olan Sevil Üstekin, Muhsin Ertuğrul'un başkanlığında özel bir tiyatro okulunda LCC Language and Culture Center 3 yıl eğitim görmüştü.

Usta sanatçı, Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu sahne kariyerine devam etti.

Usta sanatçı, Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Kapıcılar Kralı ve Şabanoğlu Şaban gibi filmlerle hafızalarla kazınmıştı. 1976 yılından itibaren sinema filmleriyle hayatımızda yer alan Üstekin, İyi Aile Çocuğu, Garip ve Şalvar Davası adlı sinema filmlerinde de rol almıştı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti! 90'lı yılların Müzevir Müzeyyeni'ydi...

Yeşilçam'ın usta ismi Sevil Üstekin, 1992 yılında ise Mahallenin Muhtarları adlı unutulmaz televizyon dizisinde 10 yıl süreyle Müzevir Müzeyyen karakteriyle evlerimize konuk olmuştu. Üstekin daha sonra Koçum Benim, Erkeksen Seyret ve Memur Muzaffer dizilerinde rol almıştı. Usta oyuncu 2010 yılında yayınlanmaya başlayan Yerden Yüksek dizisinde "Ülfet Nine" rolüyle televizyon ekranlarında yer almıştı.

Kaynak: Haberler.com / Kültür Sanat

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Yorumlar (1)

NediyonDegisik:

Ben bile kalici degilim ki cok sasirmiyorum ölenlere

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