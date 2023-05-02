Yerli turistler Kato Dağı'nda Turistler yüksek dağlardaki ters lalelere ve Kaval Şelalesi'ne hayran kaldı Türkiye'nin farklı illerinde Hakkari'ye gelen yerli turistler, Kato Dağı'ndaki Kaval Şelalesi'ni ziyaret ederek, bölgede kendiliğinde yetişen ters laleleri bol bol fotoğrafladı.

Yerli turistler Kato Dağı'nda

Turistler yüksek dağlardaki ters lalelere ve Kaval Şelalesi'ne hayran kaldı

HAKKARİ - Türkiye'nin farklı illerinde Hakkari'ye gelen yerli turistler, Kato Dağı'ndaki Kaval Şelalesi'ni ziyaret ederek, bölgede kendiliğinde yetişen ters laleleri bol bol fotoğrafladı.

Huzurun sağlanmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin Hakkari dağlarına ziyareti sürüyor. Acente sahibi Ergil Erol tarafından Hakkari'ye getirilen 30 yerli Turist, Hakkarili dağcı Gıyasettin Tatlı rehberliğinde kentin eşsiz doğasını gezme fırsatı buldu. Yerli turistler Üzümcü köyü Şivişki bölgesinde bulunan bin 900 rakımlı dağlara tırmanarak ters laleler arasında gezerek bol bol fotoğraf çektirdi. Erenköy Zihni Paşa Halk Eğitim Merkezi sanatçısı Seza Baydar ise ters laleler arasında şarkı seslendirerek geziye renk kattı.

Zap Suyu kenarında da fotoğraf çeken turistler, daha sonra Kato Dağı uzantısında bulunan doğa harikası Kaval Şelalesi'ni yerinde gördü. 20 metre yükseklikten heybetli bir şekilde inen şelaleye hayran kaldıklarını belirten turistler, karşılarına çıkan küçükbaş hayvan sürüsünde yer alan kuzularla fotoğraf çekmenin mutluluğunu yaşadı.

Daha sonra Tuba ve Vasfi Çiftçi çiftinin düğün törenine katılan turistler, halay çekip gelin ve damat ile misket oyunu oynadılar. Çanakkale'den gelen Candan Tartan, Hakkari doğasının harika olduğunu söyleyerek, "Ters lalelerin içindeyiz. Gelin görün buraları" dedi.

İstanbul'da gelen Filiz Demir de, Hakkari'den gitmek istemediğini ifade ederek, "Ters lale bahçesine hayran kaldık" diye konuştu.

Balıkesir Altınoluk'tan gelen Ayhan Acar ise uzun zamandır Hakkari'ye gelerek ters laleleri görmek istediğini söyleyerek, "2022 yılında da iki defa geldim. Ancak ters laleler dönemine denk gelmedim. Ters laleleri yerinde gördüğüm için çok mutluyum. Burada olmak çok keyifli" ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü'nde gelen Mehmet Adanaş ise Hakkari'yi çok merak ettiğini belirterek, "Gelmeden önce arkadaşlarım 'ne işin var Hakkari'de, dağ filan' diyordu. Ben buraya geldiğimden hiç pişman değilim. Fotoğraflarımı gören arkadaşlarım merak içinde, onlar da şu an gelmek istiyor. Ters laleleri yerinde gördüm. Mükemmel bir doğa var burada. Yabancı ülkelere gerek yok, gelin buraları görün" şeklinde konuştu.

Çanakkale'den gelen acente sahibi Engin Erol ise Hakkari'ye yerli turist getirmeye devam edeceklerini belirtti. Hakkari'de doğal güzelliklerinden bir tanesi olan Şine dağı, Ağaçdibi Şelalesini de ziyaret eden turistler kentin tarihi yerlerini ziyaret ettikten sonra ayrıldı.