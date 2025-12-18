Mersin'de ilkokul öğrencileri tarihi mekanların hem maketini hem resmini yaptı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde ilkokul öğrencileri, 'Kültürün İzinde Mersin' projesi kapsamında yaptıkları maketler ve resimlerle tarihi mekanlar sergisi açtı. Velilerin de ilgiyle gezdiği etkinlikte öğrenciler, eserleriyle okul müdürü tarafından tebrik edildi.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde ilkokul öğrencileri, maketini yaptıkları tarihi mekanların resimlerini çizdi.
Yenişehir İlkokulu'nda "Kültürün İzinde Mersin" projesi kapsamında "Tarihi Mekanlar Sergisi" açıldı.
Sergide, öğrencilerin yaptığı maketler ve resimleri yer aldı.
Eserleri inceleyen okul müdürü Mehmet Kesen, öğrencileri tebrik etti.
Sergiyi veliler de gezdi.
Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Kültür Sanat