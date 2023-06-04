Yazar Gülten Dayıoğlu'na Kartal Kitap Fuarı'nda Onur Ödülü

Kartal Kitap Fuarı'nın ikinci gününde, yazar Gülten Dayıoğlu'na Onur Ödülü takdim edildi. Dayıoğlu, yaşam hikayesi ve edebiyat hayatı hakkında bir söyleşiye katıldı. Fuarın ikinci gününde öne çıkan isimler arasında gazeteci ve yazar Emre Kongar ve Zülal Kalkandelen de yer aldı.

'3. Kartal Kitap Fuarı'nın ikinci gününde, yazar Gülten Dayıoğlu'na Onur Ödülü takdim edildi. Kartal'ın kendisi için ayrı bir yeri olduğunu belirten Dayıoğlu, ödülü Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in elinden aldı.

Kartal Kitap Fuarı'nın ikinci gününde fuarın onur konuğu, yazar Gülten Dayıoğlu oldu. Program kapsamında Dayıoğlu, yazar Melih Yıldız ile beraber, yaşam hikayesinin ve edebiyat hayatının ele alındığı bir söyleşiye katıldı.

Dayıoğlu çocukluğunun Anadolu'da çok zor şartlar altında geçtiğini, ailesiyle beraber mutlu bir çocukluk geçirmediğini paylaşarak, kaleme aldığı 'Fadiş' adlı kitabının kendi yaşamını anlattığını aktardı. Dayıoğlu, annesinin ve babasının kendisi çocukken ayrıldığını ve bunu hayatı boyunca kabullenemediğini söyleyerek, tüm eserlerinde çocukluğunun o dönemine dair izler olduğunu ama yazar olmak hayalinden asla vazgeçmediğini kaydetti.

Söyleşinin devamında, ünlü yazar Reşat Nuri Güntekin ile erken yaşta tanıştığını ve yazar olmasında Güntekin'in çok büyük etkisi olduğunu dile getiren Dayıoğlu, "Özellikle, öğretmenlerim benim hep yazar olacağımı söylerdi. Reşat Nuri Güntekin ile tanıştıktan sonra, eğitim hayatıma çok fazla katkısı oldu. Burada, Kartal'da da ünlü yazarlar ile etkinlikler düzenlerdik. Aziz Nesin ile Kartal'da çok fazla anımız var" dedi.

Çocuklara yaşı gereği kendi düzeylerinde kitaplar verilmesi gerektiğine işaret eden Dayıoğlu, her üniversite çocuk edebiyatı kürsüsü bulunması gerektiğini, çocuk edebiyatını kabul ettirmede çok çaba harcadığını söyledi. Dayıoğlu, "İtile kakıla davayı kazandık. Çocuk edebiyatı diye en kalburüstü kalemler dahi karşıma çıktı. Yoktur böyle şey! Çocuk nasıl her besini yiyemezse aynı şey. Yararlı bir iş yaptığım iş için çok mutluyum" diye konuştu.

Söyleşinin sonunda, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Davutoğlu'na Onur Ödülü'nü takdim ederek, şunları söyledi:

"Bir Cumhuriyet kadını, Gülten Dayıoğlu'nu ağırlamanın onuru içindeyiz. Ona ne kadar teşekkür etsek azdır. Cumhuriyet, bir mucizedir. Anadolu'nun en ücra köşelerinden eğitim devrimi sayesinde, fırsat eşitliği sayesinde bir yazar çıkarabilir. Ne mutlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, ne mutlu bizlere. Diliyoruz ki, Gülten Dayıoğlu'nun kalemi hiç durmasın."

Fuarın ikinci gününde öne çıkan isimler, gazeteci ve yazar Emre Kongar ve Zülal Kalkandelen oldu. Söyleşide, Kongar ve Kalkandelen; Cumhuriyet ve demokrasi tarihini ele aldı. Gazeteci ve yazar Kongar, laikliğin Türkiye için önemine dikkat çektiği konuşmasında, Kurtuluş Savaşı'nın tam olarak anlaşılmadan, Cumhuriyet'in içselleştirilemeyeceğini belirtti. Kongar ve Kalkandelen, söyleşi sonunda dinleyicilerin yakın tarih ve güncel siyasi olaylarıyla ilgili sorularına yanıt verdi.