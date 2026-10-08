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Ordu Altınordu'da kötü koku ihbarı üzerine evden 20 kamyon çöp çıkarıldı

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde kötü koku ihbarı üzerine bir eve müdahale edildi. Yaklaşık 6 saatlik çalışmayla ev ve çevresinden 20 kamyon çöp ile atık çıkarıldı; 69 yaşındaki A.Ü.'nün yalnız yaşadığı ev ilaçlanarak dezenfekte edildi, mahalledeki koku giderildi.

Ordu'da çevreye kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine ekiplerin müdahale ettiği evden yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu 20 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı.

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir evden kötü koku yayıldığı yönündeki ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Çilingir yardımıyla girilen evde, 69 yaşındaki A.Ü.'nün yalnız yaşadığı ve ev ile bahçede uzun süredir biriktirildiği belirlenen çok sayıda çöp ve atık bulunduğu tespit edildi.

Gerekli işlemlerin ardından evin temizlenmesi için ekipler ve iş makineleri bölgeye sevk edildi. Zabıta ekipleri ve polis eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada, evin tüm odaları ile çevresinde biriken atıklar iş makineleri ve personelin çalışmasıyla tahliye edildi. Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucunda evden ve çevresinden toplam 20 kamyon çöp ve atık çıkarıldı. Atıkların tamamen kaldırılmasının ardından ev ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Çalışmanın tamamlanmasıyla mahallede şikayet konusu olan kötü koku da ortadan kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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