Boyabat'ta yazar Erdoğan Car, mezun olduğu ilkokulda öğrencilerle buluştu

Sinop'un Boyabat ilçesinde yazar Erdoğan Car, mezun olduğu ilkokulda öğrencilerle bir araya geldi.

Okulda sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Car, kitaplarını imzaladı.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Car, 1975 yılında Dumlupınar İlkokulu'ndan mezun olduğunu söyledi.

Mezun olduğu okulda öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu aktaran Car, "Mezun olduğum okulun tüm öğrencilerine basılı haldeki 12 kitabımı imzalayarak hediye ettim. Ayrıca çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hatırlatıp Atatürk resmi baskılı bayraklar vererek bayramlarını kutladım." dedi.