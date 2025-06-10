Yason Burnu Yarımadası, Doğal Güzelliği ile Ziyaretçileri Ağırlıyor

Yason Burnu Yarımadası, Doğal Güzelliği ile Ziyaretçileri Ağırlıyor
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Ordu'nun Perşembe ilçesinde yer alan Yason Burnu Yarımadası, hem yerli hem de yabancı ziyaretçileri doğal güzellikleri ile kendine çekiyor. Yunan mitolojisindeki Altınpost Efsanesi'nin geçtiği bu eşsiz nokta, piknik alanları ve manzarası ile tatilcilerin gözdesi haline geldi.

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Yason Burnu Yarımadası yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladı.

"Sakin şehir" ünvanlı Perşembe ilçesinde birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı olan Yason Burnu Yarımadası, doğal güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Yunan mitolojisindeki Altınpost Efsanesi'nin (Argonot Efsanesi) geçtiği yer olan Yason Burnu, Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olması, sahip olduğu piknik alanları ve doğal görünümüyle ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

Havanın ısınmasıyla Yason Burnu'nu ziyaret edenler, fotoğraf çekerek manzarayı unutulmaz hale getiriyor.

Bazı ziyaretçiler, aileleriyle piknik yaparken, bazıları da oturma alanlarında vakit geçiriyor. Gün doğumu ve batımında ziyaretçilerine eşsiz manzara sunan Yason Burnu'na, düğün yapacak çiftler ve mezuniyetlerini kutlayan öğrenciler de ilgi gösteriyor.

Giresun'dan gezmek için Ordu'ya gelen Fatma Yılmaz, AA muhabirine, ilk kez ziyaret ettiği Yason Burnu'nun doğasına, temiz havasına hayran kaldığını söyledi.

Yason Burnu'nun adını çok sık duyduğunu ifade eden Yılmaz, "Arkadaşlarımızla buraya gelmeye karar verdik. İyi ki gelmişiz. Burası mutlaka gelip görülmesi gereken bir yer, herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Aysel Uzun da Yason Burnu'nda hem denizin hem de doğanın keyfinin aynı anda yaşanabildiğine işaret ederek, "Burayı çok beğendik ve uzun süre vakit geçirme imkanı bulduk. Gördüğümüz kalabalık zaten buraya olan ilginin ne kadar fazla olduğunu gösterdi." diye konuştu.

Yason Burnu'na her geldiğinde çok büyük keyif aldığını dile getiren Nuray Kaplan ise "Tarihi doku, deniz, manzara, gün doğumu ve batımı, burada her şey çok güzel." ifadelerini kullandı.

Manzarasıyla büyüleyen Yason Burnu, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Kültür Sanat
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