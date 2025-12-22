Haberler

Tamamı yapay zekayla üretilen çizgi film 'Oyun Avcıları' TRT Avaz'da

Tamamı yapay zekayla üretilen çizgi film 'Oyun Avcıları' TRT Avaz'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin ilk yapay zeka ile üretilen çizgi filmi 'Oyun Avcıları', 18 bin görsel ve 60 bin saniye video ile teknolojiyle insan zekasını birleştiren bir dijital zanaat örneği olarak TRT Avaz'da izleyicilerle buluştu.

TÜRKİYE'de tamamı yapay zekayla üretilen ilk çizgi filmi olma özelliği taşıyan 'Oyun Avcıları' TRT Avaz ekranlarında izleyiciyle buluştu. 18 bin görsel ve 60 bin saniye video üretimi yapılan proje, teknolojiyi sadece bir araç olarak değil, insan zekası ve tasavvuru ile birlikte üreten bir 'dijital zanaat' ortağı olarak konumlandırıyor.

13 bölümden oluşan seri için, insan yönetiminde devasa bir veri işleme ve tasarım süreci yürütüldü. Final kurguda kullanılan yaklaşık 2.400 kompozisyon için; alternatifler ve revizyonlarla birlikte 18.000'e yakın görsel üretildi.

Ekrana yansıyan 3.900 saniyelik nihai içerik için; deneme ve varyasyonlarla birlikte toplamda 60.000 saniyelik yapay zeka destekli video üretimi gerçekleştirildi. Üretim sürecinde 10'dan fazla farklı yapay zeka altyapısı, tek bir sistem gibi çalışacak şekilde projeye entegre edildi.

Tek Bir Gönül Göbeklitepe'den Orhun Abideleri'ne, Issık Göl'den Türkistan'a uzanan bu macerada, her biri farklı bir erdemi temsil eden beş çocuk ve onlara rehberlik eden bilge Börü, yer alıyor.

Karakterler ve özellikler şöyle:

Yiğit Alp: Ekibin doğal lideri. Olaylara ferasetle yaklaşan, zor anlarda 'Son sözü söylemek değil, doğru sesi seçmek' düsturuyla hareket eden birleştirici güç.

Tomris: Cesaretin ve sezginin temsilcisi. Gözleri kapalıyken bile kalbiyle görmeyi başarabilen, mücadeleci bir ruh.

Sancar: Ekibin akıl küpü. Dünyayı veriler, sensörler ve bilimin diliyle okuyan, analitik zekasıyla sorunları çözen bir kaşif.

Umay: Merhametin ve dengenin simgesi. Doğaya, taşa, toprağa 'can' gözüyle bakan, ekibin en hassas ve anaç kalbi.

İşbara: Neşenin ve samimiyetin adı. Bitmek bilmeyen enerjisi, şakaları ve saflığıyla en gergin anlarda bile yüzleri güldüren 'bizden' biri.

Geleneksel Türk oyunlarını, insanın yönettiği ve teknolojinin hizmet ettiği bir dünyada yeniden keşfetmek isteyenler için Oyun Avcıları, TRT Avaz'da.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi

Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi
İşte 2025'in en çok konuşulan olayları

En çok bunları konuştuk! İlk sırada Türkiye'yi yasa boğan olay var
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
Belediye otobüsünde skandal hareket

Belediye otobüsünde skandal hareket! Görüntüye tepki yağıyor
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı

Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı
Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer
En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı

Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı
Bolu'da korkutan deprem

Bolu'da korkutan deprem
Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var

Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var
Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
title