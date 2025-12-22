Tamamı yapay zekayla üretilen çizgi film 'Oyun Avcıları' TRT Avaz'da

TÜRKİYE'de tamamı yapay zekayla üretilen ilk çizgi filmi olma özelliği taşıyan 'Oyun Avcıları' TRT Avaz ekranlarında izleyiciyle buluştu. 18 bin görsel ve 60 bin saniye video üretimi yapılan proje, teknolojiyi sadece bir araç olarak değil, insan zekası ve tasavvuru ile birlikte üreten bir 'dijital zanaat' ortağı olarak konumlandırıyor.

13 bölümden oluşan seri için, insan yönetiminde devasa bir veri işleme ve tasarım süreci yürütüldü. Final kurguda kullanılan yaklaşık 2.400 kompozisyon için; alternatifler ve revizyonlarla birlikte 18.000'e yakın görsel üretildi.

Ekrana yansıyan 3.900 saniyelik nihai içerik için; deneme ve varyasyonlarla birlikte toplamda 60.000 saniyelik yapay zeka destekli video üretimi gerçekleştirildi. Üretim sürecinde 10'dan fazla farklı yapay zeka altyapısı, tek bir sistem gibi çalışacak şekilde projeye entegre edildi.

Tek Bir Gönül Göbeklitepe'den Orhun Abideleri'ne, Issık Göl'den Türkistan'a uzanan bu macerada, her biri farklı bir erdemi temsil eden beş çocuk ve onlara rehberlik eden bilge Börü, yer alıyor.

Karakterler ve özellikler şöyle:

Yiğit Alp: Ekibin doğal lideri. Olaylara ferasetle yaklaşan, zor anlarda 'Son sözü söylemek değil, doğru sesi seçmek' düsturuyla hareket eden birleştirici güç.

Tomris: Cesaretin ve sezginin temsilcisi. Gözleri kapalıyken bile kalbiyle görmeyi başarabilen, mücadeleci bir ruh.

Sancar: Ekibin akıl küpü. Dünyayı veriler, sensörler ve bilimin diliyle okuyan, analitik zekasıyla sorunları çözen bir kaşif.

Umay: Merhametin ve dengenin simgesi. Doğaya, taşa, toprağa 'can' gözüyle bakan, ekibin en hassas ve anaç kalbi.

İşbara: Neşenin ve samimiyetin adı. Bitmek bilmeyen enerjisi, şakaları ve saflığıyla en gergin anlarda bile yüzleri güldüren 'bizden' biri.

Geleneksel Türk oyunlarını, insanın yönettiği ve teknolojinin hizmet ettiği bir dünyada yeniden keşfetmek isteyenler için Oyun Avcıları, TRT Avaz'da.