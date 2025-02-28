'Yankı: Görünmez El' görkemli galasıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor!

TRT'nin dijital platformu tabii, 28 Şubat sürecinin perde arkasını aydınlatan yeni dizisi "Yankı: Görünmez El" ile izleyicilere çarpıcı bir hikâye sunmaya hazırlanıyor. Dizinin galası, sektörün önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

OYUNCU KADROSU VE KONUKLARIN ŞIKLIĞI GECEDE DİKKAT ÇEKTİ

Başrollerini Cihangir Ceyhan ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizide, Onur Saylak, Erkan Petekkaya, Ragıp Savaş ve Duygu Sarışın gibi deneyimli oyuncular da yer alıyor. Gala gecesine tam kadro katılan oyuncular, etkinlik boyunca büyük ilgi gördü. Şıklıklarıyla geceye damga vuran oyuncular, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Gecede dikkat çeken bir diğer detay ise, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın da etkinliğe katılan önemli isimler arasında yer alması oldu. Diziye olan yoğun ilgi, galadaki atmosferi daha da hareketlendirdi.

28 ŞUBAT'IN EKONOMİK BOYUTU MERCEK ALTINDA

Galanın açılışında konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, dizinin 28 Şubat sürecinin ekonomik boyutuna odaklandığını belirtti. Sobacı, milyonlarca öğrencinin eğitim hakkının elinden alındığı, parlak zihinlerin ikna odalarında psikolojik baskıya maruz kaldığı ve halkın birikimlerinin hortumlandığı bu dönemin diziyle anlatıldığını ifade etti. Dizinin ana karakteri Eray'ın hikayesinin de bu çerçevede şekillendiğini vurgulayan Sobacı, Tabii'nin kamu sorumluluğu bilinciyle bu projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

"Darbeler, milletimize ve ülkemize büyük zararlar verdi. Toplumsal hafızanın diri tutulması ve bu gerçeklerin nesilden nesile aktarılması gerekiyor. Yankı: Görünmez El, özellikle 28 Şubat darbesinin ekonomik boyutunu yeni nesillere aktarmak amacıyla hazırlandı," diyen Sobacı, dizinin demokrasi bilincine katkı sağlamasını temenni ettiğini dile getirdi.

İLK BÖLÜM İZLEYİCİ İLE BULUŞTU

Gala etkinliğinde, yapım ekibi ve oyuncular kırmızı halıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mehmet Zahid Sobacı, oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra salona geçerek dizinin ilk bölümünü izledi.

"Yankı: Görünmez El", 28 Şubat sürecinin çarpıcı gerçeklerini ekrana taşımaya hazırlanırken, izleyicilere tarihi bir dönemin perde arkasını farklı bir bakış açısıyla sunmayı hedefliyor.

"YANKI: GÖRÜNMEZ EL" KONUSU İLE MERAK UYANDIRIYOR

Gerçek olaylardan esinlenen dizinin yönetmenliğini Ozan Aksungur üstlenirken, senaryo Oğuz Ayaz imzası taşıyor. "Yankı: Görünmez El", ahlaki ikilemler, güç mücadeleleri ve karmaşık insan ilişkileri üzerine kurulu sürükleyici bir hikâyeye sahip. Dizinin başrol karakterlerinden Eray'ı Cihangir Ceyhan, Berrin'i ise Sinem Ünsal canlandırıyor. Hikâye boyunca Eray'ın kariyeri ve özel hayatında verdiği kritik kararlar izleyicilere dramatik ve gerilim dolu anlar yaşatacak.

Güçlü senaryosu ve etkileyici oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken "Yankı: Görünmez El", yarın itibariyle TRT tabii platformunda izleyiciyle buluşacak. Dizinin izleyiciler üzerinde derin izler bırakması bekleniyor.