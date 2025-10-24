Haberler

Yalova'da 13. Evrensel Çocuk Film Festivali'nde 'Tegar' Gösterimi

Yalova'da düzenlenen 13. Evrensel Çocuk Film Festivali kapsamında Endonezya yapımı 'Tegar' adlı filmin gösterimi yapıldı. Filmin anlatımı, engelleri aşmanın ve insanlığın ortak değerlerini vurgularken, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

YALOVA'da 13'üncü Evrensel Çocuk Film Festivali (UKFF) kapsamında Endonezya yapımı 'Tegar' adlı filmin gösterimi gerçekleştirildi. Film gösterimine katılan Endonezya Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, "Bu film merhameti, cesareti ve direnci anlatan bir hikayedir" dedi.

Yalova'da 13'üncü Evrensel Çocuk Film Festivali (UKFF) kapsamında Endonezya yapımı 'Tegar' adlı filmin gösterimi, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) salonunda gerçekleştirildi. Filmin gösterimi için kente gelen Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, ilk olarak Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği'ni ziyaret etti. Burada Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Purnama, engelliler ve aileleriyle sohbet etti. Ardından Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki film gösterimine katıldı.

Engelli bir çocuk olan Tegar'ın, normal çocuklar gibi olmak istemesini konu alan film, izleyenlerin beğenisini aldı. Etkinliğe Vali Yardımcısı Osman Sarı, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, YTSO Başkanı Cemil Demiryürek, film oyuncuları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

'SORUNLARIMIZI ÇÖZMEK İÇİN MÜCADELE ETMELİYİZ'

Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Arslanhan engellilerin dünya çapında birçok sorunla uğraştığını, bu sorunları da aşmak için çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "Biz ülkemizde engellilerle ilgili çalışmalar yaparken aynı zamanda Asya ve Pasifik bölgesinde 700 milyon civarında engelli var. Endonezya'da yaklaşık 10 milyon civarında engelli var. Ortak bir payda ve sorunlara çözüm gerektiren konularımız var. Dünya artık küçüldü. O zaman sorunlarımızı da çözmek için mücadele etmeliyiz. Yaptığımız çalışmaların yanında, yaptığımız bu tarz filmler de kitlelere ulaşıyor. Kazanılmış haklara ulaşmak için çok ciddi bir araç oluyor filmler" diye konuştu.

'KALPLERİ BAĞLAYAN BİR KÖPRÜ'

Festivalin sadece sinema ile ilgili olmadığını, insanlıkla da büyük ilgisinin bulunduğuna dikkat çeken Endonezya Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, "UNICEF tarafından onaylanan ve bizzat çocukların katılımıyla hayata geçirilen bu film, etkinliği gerçekten özel kılmaktadır. Sinema sadece bir eğlence aracı değildir. Zihinleri ayıran bir duvar değil, kalpleri bağlayan bir köprüdür. İnsanları ayrıştıran bir ses değil, sınırları aşan bir dildir. Bu film bize yumuşak güç unsurlarını göstermektedir. Kalpleri hareketlendiren, anlayış inşa eden ve insanı bir araya getiren sessiz bir güçtür. Bugün burada kalplere dokunan Endonezya filmi Tegar'i sunmaktan gurur duyarız. Bu film merhameti, cesareti ve direnci anlatan bir hikayedir. Bize engelin bir kısıtlama değil hayatı farklı görme biçimi olduğunu anlatır. Bu film aynı zamanda Türkiye ile paylaştığımız ortak değerler, empati, insanlık ve çeşitliliğe olan saygıyı yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.

-Haber-Kamera: Zehra Baykal/YALOVA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
