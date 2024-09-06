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Yalova Aronya Festivali Renkli Görüntülerle Başladı

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Yalova Valiliği koordinesinde düzenlenen Aronya ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Festivali, aronya hasadıyla başladı. Yalova'nın coğrafi işaretli meyvesi olan aronyanın hasadı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaşı'ın duasının ardından gerçekleştirildi.

Yalova Aronya Festivali renkli görüntülerle başladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, aronya hasadına katıldı

YALOVA - Yalova Valiliği koordinesinde düzenlenen Aronya ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Festivali, aronya hasadıyla başladı. Yalova'nın coğrafi işaretli meyvesi olan aronyanın hasadı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaşı'ın duasının ardından gerçekleştirildi.

Yalova'da ilk kez düzenlenen Aronya ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Festivali çerçevesinde Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde aronya hasadı gerçekleştirildi. 6-7 eylül tarihlerinde düzenlenen festivalin açılış hasadında konuşan Enstitü Müdürü Dr. Yılmaz Boz, aronyanın Türkiye'de ilk kez kivi gibi Yalova'da üretilmeye başladığını söyledi. Boz, ar-ge çalışmalarının sonucunu görmenin de mutluluğunu duyduklarını ifade etti.

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Selçuk Yaman ise Türkiye'nin yüzölçümü olarak en küçük ili olan Yalova'nın yüzde 62'sinin de orman olduğunu hatırlattı. Bu nedenle ekonomik anlamda birim alandan getirisi yüksek ürünlerin Yalova'da üretilmesi gerektiğini dile getiren Yaman, "Aronya da tıp ki süs bitkileri gibi, kesme çiçek gibi, kivi gibi bitkilerden bir tanesi. 2012 yılında burada Araştırma Enstitüsü bu meyvenin çalışmalarına başladı. Biz de İl Müdürlüğü olarak başladık. İlk parselimizi 10 dekar olarak ilimizde kurduk ve buradan başladık. 2017 ile 2022 yılı arasında aronyaya yaptığımız yatırım yaklaşık 5.9 milyon lira, kamu yatırımı. Burada 144 çiftçimize 369 dekar alanda bahçe tesis ettik. Sadece bununla yetinmedik. 2020 yılında organik olarak bu işi yapalım dedik. Organik aronya ile ilgili 42 tane üreticimizi bu işin içine soktuk. 212 dekar alanda organik aronya üretimi Yalova'mızda yapılmakta. Bu da bizim aronya üretimimizin yüzde 42'lik kısmın denk gelmekte" diye konuştu.

Aronya için meyve suyu sıkıma, kurutma tesislerini de kurduklarını ifade eden Yaman, kendisinden önce Yalova'da görev yapan ve törene katılan İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar'a bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. .

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın duasının ardından kesilen kurdeleyle aronya hasadı yapıldı.

Festival çerçevesinde sonrasında ise Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanına kortej yapıldı. Ardından da meydanda düzenlenen program halk oyunu gösterileriyle başladı.

"Aronyanın memleketi Yalova"

Burada konuşma yapan Yalova Valisi Hülya Kaya, "Aronya Festivali yapmamızın sebebi, aronyanın ilk Türkiye'ye girişi Yalova. Yani memleketi Yalova. Nasıl Kayseri mantısıyla anılıyorsa, diğer bazı illerimizim kendine özel bazı ürünleri varsa Yalova'nın da aronyası var. Buradan yola çıkarak bir festival hazırlığına girdik. Geçen senelerde çok güzel çalışmalar yapıldı. Hep beraber aronyanın yaygınlaştırılması, üreticiyle, toprakla buluşması, tescillenmesi, coğrafi işaretin alınmasıyla ilgili çok büyük emek verildi. Dolayısıyla bu emeği bir şekilde taçlandıralım istedik" dedi.

Kaya, en güzel aronyanın Yalova'da üretildiğini kaydetti.

2 gün sürecek festival boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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