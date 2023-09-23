Yahyalı'da 'Elma, Kültür ve Turizm Festivali' coşkuyla başladı Elif Buse Doğan Yahyalılara unutulmaz bir gece yaşattı Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk: "Belediyecilik hizmetleri insana ve canlıya dair her şeyi içine alır" Kayseri'de bu yıl 2.

Yahyalı'da 'Elma, Kültür ve Turizm Festivali' coşkuyla başladı

Elif Buse Doğan Yahyalılara unutulmaz bir gece yaşattı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk:

"Belediyecilik hizmetleri insana ve canlıya dair her şeyi içine alır"

KAYSERİ - Kayseri'de bu yıl 2.'si düzenlenen "Yahyalı Elma, Kültür ve Turizm Festivali" coşkuluyla başladı. Festivalde Elif Buse Doğan seslendirdiği şarkılar ile Yahyalılara unutulmaz bir gece yaşatırken, Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Belediyecilik hizmetleri insana ve canlıya dair her şeyi içine alır" dedi.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Yahyalı Elma, Kültür ve Turizm Festivali başladı. Yahyalı İlçe Meydanı'nda düzenlenen festivalde halk ozanları sahne alırken, düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ile elma yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri verildi. Halk oyunları gösterileri de vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

"Belediyecilik hizmetleri insana ve canlıya dair her şeyi içine alır"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından festivalin açılış konuşmasını yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeciliğin sadece alt ve üst yapı olmadığını söyleyerek, "Belediyecilik hizmetleri insana ve canlıya dair her şeyi içine alır. Belediyecilik sadece alt ve üst yapı demek değildir. Belediyecilik doğana beşik, ölene mezar, evi olmayana ev, işi olmayana iş, aşı olmayan aş, yakıtı olmayana yakıt demektir. Biz anayız, bir yarız, sığınacağınız limanız. Belediyecilik demek ilçenin kültü, sanat ve turizm değerlerini tanıtmak demektir. Biz öyle bir ilçeyiz ki, buz gibi yaylası, bereketli ovası, ormanı, madeni, 800 megavat enerji santralleri, elması, halısı, balı, manevi iklimi ve havası, sultan sazlığı, eşsiz doğa güzellikleri, bulutlara komşu dağları, rafting parkuru, Kapuzbaşı Şelalesi, Yeşil Köy Şelalesi, Derebağ Şelalesi, Aksu ve Hacer Vadisi, kar tünelleri, Zamantı Irmağı ve Yedigöller ile sayamayacağımız birçok güzelliklere ve özelliklere sahip adeta cennetten bir köşeyiz. "Günde bir tane elma, bir daha ilaç alma" sloganı ile ürettiğimiz elmada biz Türkiye'de 5'inci sırada yer almaktayız. Lezzeti ve aromasıyla en güzel Yahyalı elmasıyla elma suyu, elma çayı, elma reçeli, elma marmelatı, elma sirkesi, elma hoşafı, elma püresi, elma cipsi, elma pekmezi, çocuk maması, elma turşusu, elma posası üretilmektedir. İlçemizde yetişen elmalarımızın çok çeşitleri var. 10 çeşit elmayı üretiyoruz. Üreticilerimizle beraber ülke ve ilçe ekonomisine katkılar sunuyoruz. İlçemizde yaklaşık 5 milyon dolarlık bir katkı sunuyoruz. İlçemizde de 8 tane elma depomuz mevcut ve kapasitesi 45 ton. 40 bin ton daha elma deposuna ihtiyacımız var" dedi.

"Uyum içerisinde çalışıyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Bizlerle uyum içerisinde çalışan, ilçesi için çırpınan Esat kardeşime özellikle teşekkür ediyorum. Sizler ona destek ve güç verirken, bizlerde el ele vermek suretiyle Yahyalı'mız için ne gerekiyorsa onu yapma yönünde hep beraber yardımlaşıyor ve dayanışıyoruz. Bu çalışmalar ile bir araya gelmek, dayanışmak, paylaşmak, varsa sıkıntılarımızı gidermek, varsa sevinçlerimizi paylaşmak. Bu anlayış içerisinde siyasilerimizle, dostlarımızla bir araya gelerek ay yıldızlık Türk bayrağımız altında vatanına, devletine ve milletine bağlı bir anlayış içerisinde çalışmalarımızı hep beraber sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin daha iyi seviyelere gelmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da, "Zenginlikleriyle, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmasıyla ünlü Yahyalı'nın değerli insanları, biz sizleri seviyoruz, sizlere güveniyoruz, sizlerin sevgisi, güveni ve duasıyla birçok konuyu başardık, bu devam ettiği müddetçe başaramayacağımız engel ve zorluk yok. Güçlü ve büyük Türkiye için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hep beraber ülkemizin ve milletimizin büyümesi ve gelişmesi için yapılması gereken ne varsa onları yaptık ve yapıyoruz. Geldiğimiz noktada da noktanın ne olduğuna en önemli gösterge şuanda Yahyalı'nın geldiği seviye. Bu yeterli mi, yetmez. Çalışmalarımızı sürdürmek suretiyle çok daha ileri seviyelere gitmek için çalışıyoruz. Bazı problemlerimiz olduğunu biliyoruz. Bunları da inşallah birlikte çalışarak hep birlikte çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Elif Buse Doğan rüzgarı

Konuşmaların ardından sahne alan şarkısı Elif Buse Doğan, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ile Yahyalılara unutulmaz bir gün yaşattı. Telefonlarının fenerleri ile şarkılara eşlik eden vatandaşlar, eğlenceli zaman geçirdi. Şarkılarla beraber patlatılan havai fişeklerde gece renk kattı.

Protokol de festivaldeydi

Festivale, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Sayın Bayar Özsoy, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve yüzlerce vatandaş katıldı.