Kütahya'da Kültür Panayırı: Dört Ülkenin Lezzetleri Buluştu

Kütahya'da farklı ülkelerden gelen değişim öğrencileri, ülkelerinin yemeklerini tanıtarak kültürlerini Kütahyalılarla paylaştı. Kültür Panayırı'nda düzenlenen etkinlikte, Tunus, Mısır, Romanya ve Azerbaycan'dan öğrenciler, yemekler üzerinden ülkelerini anlattı.

Etkinlikte öğrenciler yalnızca kendi mutfaklarını tanıtmakla kalmadı, Türkiye ile ülkeleri arasındaki ortak kültürel noktaları da anlattı. Özellikle Romanyalı Camelia'nın Türkçede kullanılan bazı kelimelerin Romencede de bulunduğuna dikkat çekmesi etkinliğin öne çıkan anlarından biri oldu.

Yaklaşık bir aydır Kütahya'da bulunan Camelia, "Çorba, dolap, çorap, çay Türkçe ile ortak olan kelimeler. Benim adım Camelia, Romanyalıyım. Neredeyse bir aydır da buradayım" dedi.

Etkinlikte Mamalika adlı yemeğini tanıtan Camelia, Romanya'daki yemek kültürüyle Türkiye arasında da benzerlikler bulunduğunu belirterek, "Romanya'da çok meşhur sarma ve çorba Türkiye ile ortak yemeklerimizden bir tanesi. Sarmayı birazcık daha farklı yapıyoruz. Sizinkine farklı ama tip olarak aynı" ifadelerini kullandı.

Camelia, iki ülke insanlarının ülkelerine duyduğu sevginin de benzer olduğunu dile getirerek, "İnsanlar ülkelerini gerçekten çok seviyor burada ve bu bizde de çok yüksek oranda olan bir şey" diye konuştu.

"Hemen hemen her yemekte kullanıyoruz"

Tunuslu Muhammed ise ülkesinde sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunan harisa adlı acı sosu Kütahyalılara tanıttı. "Bu gördüğünüz şey Tunusların çok fazla tükettiği harisa adlı acı bir sos. Hemen hemen her yemeklerine kullanıyoruz bu sosu" diyen Muhammed, hazırladığı yemeğin de Tunus'ta oldukça yaygın olduğunu söyledi.

Muhammed, "Yemeğimin adı köfteci. Karışık bir yemek. İçinde patates, yumurta, çam balığı ve sebzeler var. Bunu biz çok fazla tüketiyoruz. Hem tabakta hem de ekmek arası şekilde tüketiyoruz" dedi.

Yemeğin ekonomik ve kolay hazırlanabilir olması nedeniyle Tunus'ta çok tüketildiğini belirten Muhammed, "Tunus'ta yediden yetmişe herkesin tükettiği ve çok sevdiği bir yemek. Yapımı çok basit ve çok ucuza yapılabilen bir yemek olduğu için Tunus'ta herkes bunu çok sık bir şekilde tüketiyor" ifadelerini kullandı.

Nevruz lezzeti Kütahya'da tanıtıldı

Azerbaycan'dan gelen Zehra ise ülkesinin milli yemeklerinden biri olan Şeker Burası'nı anlattı. Kütahya'da bir haftadır bulunduğunu söyleyen Zehra, "Bu bizim milli yemeklerimizden biri. Adı Şeker Burası. Nevruz bayramında pişiriyoruz. İçerisinde şeker, pudra şekeri ve fındık var. Bazen badem de oluyor" diye konuştu.

Türkiye'de bulunmaktan memnun olduğunu belirten Zehra, "Türkiye'yi çok sevdim. Benzer kültürlere de sahibiz. Kardeş ülke olarak biliniyoruz zaten" dedi.

"Zengin, fakir fark etmez"

Mısırlı 29 yaşındaki Yasir ise ülkesinde farklı kesimler tarafından tüketilen bir yiyeceği tanıttı.

Yasir, "Bu, Mısır'daki en popüler tatlardan bir tanesi. Yani zengin, fakir fark etmez. Bütün Mısır'ın şehirlerinde ve bölgelerinde yenilen bir şey bu" ifadelerini kullandı. Yemeğin ekonomik olduğunu belirten Yasir, "Zaten çok pahalı bir şey değil. İsterseniz üzerinde çikolata bile koyabilirsiniz. ya da karamel tarzı şeyler de ekleyebilirsiniz" dedi.

Türkiye ile Mısır arasındaki turizm hareketliliğine de değinen Yasir, "Türkiye oldukça güzel bir ülke, Mısır da oldukça güzeldir. Turist olarak gelen Türkiye'den çok fazla misafir de geliyor. Bu sebeple oldukça yakın ilişkiler kurduğumuz ülkelerden bir tanesi" diye konuştu.

Mısır'a gitmek isteyenlere internet üzerinden gezi rotalarını araştırmalarını tavsiye eden Yasir, "Eminim benim ülkeme geldiklerinde mutlu olacaklardır" ifadelerini kullandı.

Kültür alışverişi çift yönlü gerçekleşti

Nilay Bozkurt ise etkinliğin yalnızca yabancı öğrencilerin kendi kültürlerini tanıtmasından ibaret olmadığını belirtti.

Bozkurt, "Farklı ülkelerden kendi yemeklerini, geleneksel kıyafetlerini, danslarını ve kendi ülkelerine öz bir şeyleri bize tanıtmak için geldiler. Aynı zamanda biz de onlara Türk kültürünü öğretiyoruz" dedi.

Kültür Panayırı'nın farklı kültürler arasında etkileşim oluşturduğunu ifade eden Bozkurt, "Bu sayede hem Kütahya'daki öğrencilerimize hem de onlara farklı kültürler arası etkileşimi aslında gerçekleştirmiş oluyoruz. ve biz bunu tamamen gönüllü olarak yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı