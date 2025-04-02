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Volkan Konak'ı Volkan Konak yapan isimdi! Cenazede kahroldu

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Volkan Konak, KKTC'de geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti ve memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede ablası Nuran Bahçekapılı ayakta durmakta zorlanırken, Konak'ın birçok şarkısının söz yazarlığını yaptığı biliniyor. Cerrahpaşa ve Gardaş gibi eserlerde imzası bulunan Bahçekapılı, sanatçının müzik kariyerinde önemli bir rol oynadı.

KKTC'de konser esnasında geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Volkan Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesindeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ABLASI AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla sanat dünyasında öne çıkan isimlerden biri olan Volkan Konak'ın ablası Nuran Bahçekapılı cenazede ayakta durmakta zorlandı. Hem yazar olup hem de sanatçı kardeşi Volkan Konak'ın bazı parçalarının söz yazarlığını üstlenen Nuran Bahçekapılı, Volkan Konak'ın şöhret basamaklarını tırmanmasında büyük pay sahibi olan ve babası için seslendirdiği "Cerrahpaşa" isimli eserin sözlerini kaleme almıştı.

GARDAŞ'IN ALTINDA DA ONUN İMZASI VAR

Nuran Bahçekapılı, Volkan Konak'ın Kazım Koyuncu'nun anısına seslendirdiği ve geniş kitlelere ulaşan "Gardaş" parçanın da söz yazarı...

VOLKAN KONAK'IN ABİSİ VAR MIYDI?

Hayatını kaybeden Volkan Konak'ın erkek kardeşi ya da abisi olduğuna yönelik net bir bilgi bulunmamaktadır. Vefat eden Konak'ın tek kardeşi ablası Nuran Bahçekapılı olduğu bilinmektedir.

Volkan Konak'ı Volkan Konak yapan isimdi! Cenazede kahroldu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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