Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Ansiklopedisi tanıtıldı

Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından hazırlanan Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Ansiklopedisi, Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde tanıtıldı. Ansiklopedi, 20 ciltten oluşmakta ve Türk edebiyatıyla ilgili 14 bin 109 madde başı, 5 milyon kelime ve 62 bin eseri içermektedir.

Viyana Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından hazırlanan Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Ansiklopedisi'ni tanıtan program düzenlendi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, 20 ciltten oluşan esere ilişkin davetlilere bilgilendirmede bulundu.

Şimşek, ansiklopedinin, Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından hazırlandığını belirterek, "20 ciltten oluşan ansiklopedide neredeyse Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın pek çok üniversitesinde çalışan 1100 akademisyenin katkılarıyla, Divan Edebiyatı, Aşık-Tekke Edebiyatı ve Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı olmak üzere üç ana editör grubunun çalışmasıyla ortaya çıkan 14 bin 109 madde başı, 5 milyon civarında kelime ve 62 bin eser yer almaktadır." diye konuştu.

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü'nün, yayın hayatına başladıktan kısa süre sonra Türkiye başta olmak üzere 75 ülkeden görüntülendiğini ve bu sayının her geçen gün arttığını vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:

"Artık aranan maddeler arama motorlarının indekslemesiyle üst sıralarda, pek çok kez de ilk sıralarda yer almaya başlamıştır. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, http://teis.yesevi.edu.tr/ adresinde dijital olarak erişime açıktır. Ancak çalışma, sınırlı sayıda da olsa basılı örneğinin elde bulunması düşüncesiyle basılı bir ürün olarak da okuyucu ile buluşmaktadır."

Şimşek, Türk dünyasında bu anlamda yapılan tek eser olduğuna işaret ederek, ansiklopedinin çevirim içi 33 milyon kullanıcı tarafından tıklandığını söyledi.