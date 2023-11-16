Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde Telve dergisi yazarlarıyla buluştu

Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte Telve dergisi yazarları edebiyatseverlerle bir araya geldi. Programda derginin kuruluş aşaması ve içeriği hakkında bilgi verildi.

Viyana Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) himayesinde yayımlanan Telve dergisinin yazarları edebiyatseverlerle bir araya geldi.

Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, programın açılışında yaptığı konuşmada, dil, düşünce ve edebiyat dergisi Telve'nin edebiyat buluşmaları Viyana programını kurumun konferans salonunda düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yorulmaz, "Yurt dışında büyümüş ve Türkoloji mezunu biri olarak yurt dışında yaşan Türklerin her iki kültürü de bilerek, edebiyat ve düşünce çalışmalarında yer almalarının bizi ziyadesiyle memnun ettiğini belirtmek isterim. Türk edebiyatının sadece Türkiye sınırları içerisinde yapılmadığını, yurt dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın da bu konuda eserler vermeye devam ettiğini görmek mutluluk vericidir." dedi.

Programda konuşan Telve dergisi Editörü Ali Işık da derginin kurulum aşaması, bu zamana kadarki serüveni ve içeriğine ilişkin bilgi verdi.

Işık, YTB'nin önemli çalışma alanlarından biri olan Türkçenin öğretilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında Mayıs 2020'de derginin serüvenine başladığını söyledi.

Türkçeyi öğretmenin tek başına yeterli olmadığını, öğrenilen dilin edebiyat aracılığıyla derinleştirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Işık, dergiyi yayımlarken iki önemli ilke belirlediklerini, diaspora Türk edebiyatını öne çıkartmayı amaçlayan dergide Türkiye'den herhangi bir yazara yer verilmeyeceğini, tamamen Avrupa'da yaşayan Türklerin fikir ürünlerinin yer almasının kararlaştırıldığını anlattı.

Işık, ikinci olarak dergide Türkiye ile alakalı konulardan ziyade yazarların yaşadıkları ülkelere yönelik çalışmalara yer verilmesinin benimsendiğini aktardı.

Yurt dışında 10 ülkeden yazarın deneme, şiir, öykü gibi çalışmalarının yer aldığını kaydeden Işık 10'uncu sayının edebiyat severlerle buluştuğunu dile getirdi.

Telve yazarları, derginin edebiyat alanındaki çalışmalara sağladığı katkıları davetlilerle paylaştı. Yazarlar derginin önceki sayılarında yayımlanmış şiirleri de edebiyatseverlere okudu.

Programda Avusturya, Almanya gibi ülkelerde üniversite eğitimi almış Türklerin YTB bünyesinde uzman olarak çalışabilme imkanı hakkında bilgi de verildi.