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VI. Ahlak Şürası Gaziantep'te Gerçekleşecek

VI. Ahlak Şürası Gaziantep'te Gerçekleşecek
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İslam Düşünce Enstitüsü ve Türkiye Yazarlar Birliği işbirliğiyle düzenlenen VI. Ahlak Şürası, 16-18 Mayıs tarihlerinde Gaziantep'te yapılacak. Şürada, modern dünyada ahlak krizi ve İslami değerlerin rolü üzerine derinlemesine tartışmalar gerçekleştirilecek.

HASAN Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde; İslam Düşünce Enstitüsü ile Türkiye Yazarlar Birliği'nin paydaşlığında düzenlenecek olan ve çağdaş ahlak krizini çok yönlü biçimde ele alarak çözüm arayışlarını kamuoyuyla paylaşmayı hedefleyen VI. Ahlak Şürası, 16-18 Mayıs tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Şüra İcra Heyeti Başkanı Esra Kalyoncu Değerli'nin katılımıyla gerçekleşecek şürada; modern dünyada anlam, gaye ve değer ekseninde derinleşen ahlak krizine karşı, İslami düşüncelerin çağın sorunlarına nasıl cevap vereceğinin yanı sıra bireysel ve toplumsal çözüm yolları da ele alınacak.

Güncel sorunların toplumsal, kültürel ve düşünsel boyutlarının kapsamlı oturumlarla tartışılacağı VI. Ahlak Şürası'nda çağımızın değer krizine karşı güçlü, teorik ve pratik çözüm arayışları konuşulup müzakere edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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