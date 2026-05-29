Vali Baruş'tan İstanbul'un Fethi'nin 573. Yıl Dönümü Mesajı

Erzurum Valisi Aydın Baruş, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımlayarak bu tarihi zaferin dünya ve medeniyet tarihi üzerindeki dönüştürücü gücüne dikkat çekti.

Vali Baruş, yayımladığı mesajda İstanbul'un Fethi'nin dünya tarihinin akışını değiştiren, bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılmasına vesile olan müstesna bir olay olduğunu belirterek, bu dönüm noktasını büyük bir gurur, heyecan ve derin bir şükranla idrak ettiklerini ifade etti. 29 Mayıs 1453'te kazanılan bu kutlu zaferin arkasındaki deha ve inanca vurgu yapan Vali Baruş, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Büyük devlet adamı ve eşsiz komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ın üstün dehası, ordumuzun sarsılmaz inancı ve milletimizin yüksek ideal ve kararlılığı sayesinde İstanbul fethedilmiştir. Bu kutlu zafer yalnızca bir şehrin değil, aynı zamanda dünya tarihi ve medeniyet ufkunun yeniden şekillenmesine vesile olmuştur. Fethin oluşturduğu yeni jeopolitik ve kültürel denge; bilim, sanat ve düşüncenin küresel ölçekte yoğrulduğu bir dönemin kapısını aralamış; doğu ile batı arasındaki etkileşimi derinleştiren bir medeniyet köprüsü kurmuştur."

"Sarsılmaz irade ve sorumluluk bilinci"

İstanbul'un fethinin; ilmin, stratejinin, inancın, sabrın ve millet iradesinin tarihe vurduğu güçlü bir mühür olduğunu belirten Baruş, Fatih Sultan Mehmet Han'ın "Ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni." sözündeki kararlılığın altını çizdi. Bu kararlılığın, nesillerdir milli hafızamıza ve azim kültürümüze ilham vermeye devam ettiğini aktaran Vali Baruş, bu duruşun hedeflere ulaşmak için gösterilen sarsılmaz iradenin ve sorumluluk bilincinin bugün de en güçlü sembollerinden biri olduğunu kaydetti.

"İstanbul, evrensel bir medeniyet merkezi haline gelmiştir"

İstanbul'un asırlardır farklı kültürlerin, inançların ve milletlerin buluşma noktası olduğunu dile getiren Erzurum Valisi Aydın Baruş, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Fethin ruhunda yer alan adalet, hoşgörü ve insanlık değerleri, bu şehri evrensel bir medeniyet merkezi haline getirmiştir. Ecdadımızın emaneti olan bu kutlu miras, bugün de birlik, beraberlik ve ortak gelecek ruhumuzun en güçlü nişanelerindendir."

Vali Aydın Baruş, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Bu duygu ve düşüncelerle; başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere fethin kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor; İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyor, bu büyük mirasın aydınlattığı yolda geleceğe güvenle ve sorumlulukla bakmamızı diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı