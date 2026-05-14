Ankara'da "Vakıf Müessesesinin Mimari ve Sosyal Restorasyonu" paneli düzenlendi

Başkentte "Yalnızlaşan Kentten Dayanışan Kente Vakıf Müessesesinin Mimari ve Sosyal Restorasyonu" paneli düzenlendi.

Diyanet-Sen tarafından Memur-Sen Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada yaptığı açılış konuşmasında, vakıf medeniyetinin mirasçıları olduklarını söyledi.

Osmanlı'nın vakıf müessesesini kurumsallaştırarak sosyal ve stratejik bir boyut kazandırdığını hatırlatan Yalçın, "Anadolu'da vakıf, yolcuya aş, kuşa yem, yetim kıza çeyiz, kimsesize barınma, hastaya darüşşifadır. Ecdadımız, delisine de velisine de erenine de dervişine de vakıf yoluyla sahip çıkmıştır." dedi.

Vakıf kültürünü yeniden ihya etme mesuliyetinin olduğunu belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte elbette kentsel dayanışma üzerine kafa yoran dünyaya söyleyecek sözümüz, aktaracak güçlü bir müktesebatımız var. Sanayi Devrimi sonrası yer yerinden oynadı ve taşlar hala yerine oturmadı. Modernite, çalışma hayatından hukuka, üretimden tüketime her şeyi dönüştürdü. İnsanı fıtratından uzaklaştıran, doğayla kavga eden, mezarlıklardan kaçan... Sürekli tüketime odaklı şehirler modern insanın mekanı değil, zindanı oldu. Birlikte yaşama, dayanışma, kültürel devamlılığı sağlama gibi olgular şehir yaşamının dışında kaldı."

Bugünün dünyasında her zamankinden daha fazla kurumsallaşmış dayanışmaya, organize olmuş iyiliğe ve merhamete ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yalçın, "Güçlü olan vakıf müessesesi geleneğini istikrarla sürdürme, faaliyet alanlarını toplumun her kesimine ulaşacak şekilde çeşitlendirme ve vakıf kültürümüzü daha da geliştirmeye ihtiyacımız var. Memur-Sen olarak tam da bu şuurla iyiliği kurumsallaştırmak için 2016'da kurduğumuz Mehmet Akif İnan Vakfımızla, öğretmenlerimize ve yöneticilerimize yönelik nitelikli eğitimler veriyoruz." diye konuştu.

"Daha katetmemiz gereken yolumuz var"

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız da vakıfların, hayrı nesiller boyu kalıcı kılmak için "sadaka-i cariye" hassasiyetiyle geliştirildiğini hatırlattı.

İslam medeniyetinde vakıf sistemiyle kişisel servetlerin sosyal hizmetlere dönüştürüldüğünü, toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda toplumsal gelişme, sosyal adalet ve refahın desteklendiğini dile getiren Yıldız, "Bugün ecdattan miras kalan mescit ve camiler, daru'l hadisler, mektep ve medreseler, kütüphaneler, tekke, hankah ve zaviyeler, köprüler, yollar, çeşmeler, sebiller, makbereler, kervansaraylar, hamamlar, misafirhaneler, darüşşifalar, hastaneler ve tımarhaneler, aşevleri ve imaretler büyük oranda vakıf eserleridir." dedi.

Modernizmin yıkıcı gücüne karşı vakıf sisteminin ihyasının elzem olduğunu vurgulayan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, medeniyetimizdeki vakıf ruhuyla hareket eden sivil toplum örgütlerimizin sayısı artmakta, çalışmalar dünyaya örnek olmaktadır. Vakıflarımız sadece Türkiye'de değil, dünyanın mağdur ve mazlum tüm coğrafyalarında yumuşak güç olarak insanlığa hizmet ediyor. Bununla birlikte, daha katetmemiz gereken yolumuz var. Yeniden bir vakıf medeniyetine dönüşebilmemiz için hem mevzuat düzeyinde adımlar atılması hem de toplumsal bilincin bu bağlamda yükselmesi gerekmektedir."

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'nun açılış konuşması yaptığı panelde, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Argun, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şimşek, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, Vakıflar Meclis Üyesi Mevlüt Çam ve yazar Cihan Aktaş sunum yaptı.