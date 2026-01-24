Haberler

Trabzon'da "Uzungöl Kış Festivali"nde dev horon halkası oluşturuldu

Trabzon'da 'Uzungöl Kış Festivali'nde dev horon halkası oluşturuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Uzungöl bölgesinde düzenlenen Kış Festivali'nin ikinci günü, dev horon halkası ve çeşitli etkinliklerle dolu geçti. Yöre sanatçılarının sahne aldığı festivalde katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Trabzon'da düzenlenen "Uzungöl Kış Festivali"nin ikinci günü çeşitli etkinliklerle devam etti.

Valilik koordinesinde Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasınca, Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de düzenlenen festivalde dev horon halkası oluşturuldu.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen festivale katılanlar, gölün çevresini saran horon halkasına katılarak keyifli vakit geçirdi.

Yöre sanatçılarının da sahne aldığı festivalde bazı vatandaşlar kar topu oynadı ve kardan adam yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi de gölde gösteri yaptı.

"Bu festivalin ilki oldu ama inşallah her kış Uzungöl'de buluşacağız"

Coğrafyanın güzelliğine dikkati çeken Vali Tahir Şahin, organizasyonda emeği geçenleri kutladı.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu da Uzungöl'ün kışın ayrı güzel olduğunu belirterek, "Bu güzelliği bundan sonra devamlı yaşayacağız. Turizmi şehrimizde ve Uzungöl'de 12 aya yaymak için önemli çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Trabzon'u geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Turizm bacasız sanayi. 'Bir memnun turist, bir turist getirir' mantığıyla çalışmalarımızı özenle sürdüreceğiz. Eksiklerimizi sizlerin de tavsiyeleriyle ortadan kaldıracağız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Uzungöl'ün yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da sayılı turizm merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Binlerce kişiyi bir araya getiren festivali geleneksel hale getireceklerini vurgulayan Genç, "Bugün burada ay yıldızlı bayrağımızın altında binlerce insan bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi ortaya koyuyor. Bu toprakların bize emanet edildiğinin bilincindeyiz, aynı bilinçle koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, festivale yoğun katılıma işaret ederek, "Bu festivalin ilki oldu ama inşallah her kış Uzungöl'de buluşacağız. Kültürümüzü yaşatacağız, horonla bir rekor denemesi yapacağız, sanatçılarımızla coşacağız." dedi.

Etkinlikler kapsamında müzik grubu "Ayna" da konser verdi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Kültür Sanat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maça saatler kala duyuruldu: Fatih Karagümrük'e karşı yok

Maça saatler kala kötü haber: Karagümrük'e karşı yok
Beşiktaş'tan forvete çifte operasyon! İşte o isimler

Forvete çifte operasyon! İşte o isimler
Sedat Peker, 'Amca' diye seslenen genç kızın talebine kayıtsız kalamadı

"Amca" diye seslenen genç kızın talebine kayıtsız kalamadı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
Maça saatler kala duyuruldu: Fatih Karagümrük'e karşı yok

Maça saatler kala kötü haber: Karagümrük'e karşı yok
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı

Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan'a canlı yayında o an soruldu
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi

Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karıma...