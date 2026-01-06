Haberler

Trabzon'da yüzeyi buz tutan Uzungöl görülmeye değer manzaralar sunuyor

Doğu Karadeniz'in ünlü turizm merkezi Uzungöl, soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı. Gece saatlerinde sıfırın altına düşen sıcaklık sonucu gölün yüzeyi büyük ölçüde dondu. Karla çevrili gölde ortaya çıkan muhteşem manzara, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Doğu Karadeniz'de turistlerin ziyaret ettiği mekanların başında gelen Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ün yüzeyinin büyük kısmı soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Bölgenin yüksek kesimlerinde yaşanan soğuk hava ve kar, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de de etkisini gösterdi.

Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle gölün yüzeyinin büyük kısmı buz tuttu.

Çevresi kar, yüzeyi ise buzla kaplanan göl, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

Doğal güzelliğiyle öne çıkan Uzungöl, kışın da görülmeye değer manzarasıyla bölge turizmine katkı sağlamaya devam ediyor.

Uzungöl ve çevresindeki karla kaplı ormanlar dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Kültür Sanat
