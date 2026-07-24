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Rasim Özdenören vefatının 4. yılında anıldı

Rasim Özdenören vefatının 4. yılında anıldı
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Türk edebiyatının önemli isimlerinden usta yazar ve fikir adamı Rasim Özdenören, vefatının 4. yıl dönümünde İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden usta yazar ve fikir adamı Rasim Özdenören, vefatının 4. yıl dönümünde İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği İzmir Şubesi ve Genç Memur-Sen İzmir İl Başkanlığı işbirliğiyle üniversitenin sinema salonunda " Rasim Özdenören'i Anlamak: Edebiyat, Düşünce ve Medeniyet" başlıklı program gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar'ın üstlendiği programda Prof. Dr. Şaban Sağlık ve Doç. Dr. Yunus Emre Özsaray konuşmacı olarak yer aldı.

Programda Sağlık ve Özsaray, Rasim Özdenören'in hikayeciliğini, düşünce dünyasını ve medeniyet tasavvurunu farklı yönleriyle ele aldı.

Etkinlikte ayrıca Özdenören'in eserlerinde insan, şehir, kültür ve medeniyet kavramlarını işleyiş biçimi değerlendirildi, fikir mirasının bugünkü akademik ve kültürel tartışmalardaki yeri konuşuldu.

Kaynak: AA
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