Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun efsane topluluğu Devekuşu Kabare'nin kurucularından, "Mesela Muzaffer" ve "Şüpheli Şemsettin" gibi unutulmaz karakterlere hayat veren usta sanatçı Ahmet Gülhan, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Sanat dünyası, kısa süre önce eşi Gülümser Gülhan'ı kaybeden usta oyuncunun vefatıyla bir kez daha yasa boğuldu.

SAHNEYE ADANMIŞ BİR YAŞAM

Tiyatro, sinema ve televizyonun duayen isimlerinden Ahmet Gülhan, 85 yaşında hayatını kaybetti. Gülhan, 1970'li yıllarda Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile birlikte kurduğu Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda Türk mizahına yeni bir soluk getirmişti. Sahnedeki doğal oyunculuğu, politik taşlamaları ve kendine özgü üslubuyla bir dönemin en sevilen isimleri arasında yer aldı.

"MESELA MUZAFFER" VE "ŞÜPHELİ ŞEMSETTİN" UNUTULMAZ OLDU

Gülhan, tiyatro ve televizyon izleyicisinin hafızasında yer eden "Mesela Muzaffer" ve "Şüpheli Şemsettin" karakterleriyle tanındı. Bu karakterler, hem eleştirel hem de mizahi yönleriyle Türk tiyatrosunun sembolleri haline geldi.

Usta sanatçı, sahnede Ayşen Gruda, Bilge Şen ve Nevra Serezli gibi önemli isimlerle birlikte unutulmaz performanslara imza attı.

EŞİ GÜLÜMSER GÜLHAN'I MART AYINDA KAYBETMİŞTİ

Ahmet Gülhan'ın hayatında en büyük destekçisi olan oyuncu eşi Gülümser Gülhan da geçtiğimiz Mart ayında yaşamını yitirmişti. Uzun yıllar aynı sahneyi paylaşan çift, tiyatro camiasında örnek bir birliktelik olarak anılıyordu.