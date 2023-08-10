Üsküp'te 14. Makedox Yaratıcı Belgesel Film Festivali Başlıyor

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) de desteğiyle organize edilen '14. Makedox Yaratıcı Belgesel Film Festivali' 17-24 Ağustos'ta yapılacak. Festivalde 75 belgesel gösterilecek ve kurgu konusu ele alınacak.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) de desteğiyle organize edilen "14. Makedox Yaratıcı Belgesel Film Festivali" 17-24 Ağustos'ta yapılacak.

Makedox Yaratıcı Belgesel Film Festivali İcra Müdürü Darko Nabakov, düzenlenen basın toplantısında, etkinliğin, Eski Üsküp Çarşısı'nda bulunan Osmanlı tarihi yapısı Kurşunlu Han ve Sulu Han da dahil olmak üzere başkentin 4 farklı yerinde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Nabakov, "Makedox Yaratıcı Belgesel Film Festivali bu yıl belgesellerde kurgu konusuna odaklanıyor. 100'den fazla yabancı misafir ağırlayacağımız festivalde zengin bir program sunulacak." dedi.

Yaklaşık 75 belgeselin gösterileceği festival, YEE ve Kuzey Makedonya Film Ajansının yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlarca destekleniyor.