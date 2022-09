Üsküdar'da, dünyaca ünlü sanatçı Mark Eliyahu rüzgarı esti

İSTANBUL Üsküdar Belediyesi, 2022-2023 Kültür Sanat Sezonunu dünyanın en ünlü müzisyenlerinden Mark Eliyahu konseri ile açtı. Üsküdar Harem Meydanında ücretsiz gerçekleşen halk konserine başta Üsküdar olmak üzere İstanbul'un dört bir yanından on binlerce müziksever katıldı. Kamança üstadı Mark Eliyahu, birbirinden güzel eserleriyle konsere gelen herkesi mest etti.

Müziğinde Doğu ve Batı'yı harmanlayan, eski enstrümanları modern ve türler arası seslerle birleştiren Mark Eliyahu, Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen konser organizasyonu ile Harem Sahili'nde sahne aldı. Binlerce kişinin katılım sağladığı konserde izleyiciler doyasıya eğlendi. 2022-2023 sezonunu için hazırlıklarını tamamlayan Üsküdar Belediyesi, yeni sezon açılışını Mark Eliyahu konseri ile gerçekleştirdi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de katılım sağladığı konser de sanatseverler müziğe doydu.

Dünyaca Ünlü Müzisyen Mark Eliyahu Üsküdar'daydı

Küçük yaşlarda başladığı müzik çalışmalarını dünyaya açılarak sürdüren kamança üstadı Mark Eliyahu şimdiye kadar Türkiye'de gerçekleştirdiği en büyük konseri için dün gece Üsküdar Harem meydanındaydı. Üsküdar Belediyesi'nin 2022-2023 Kültür Sanat Sezonu açılışı için organize edilen konser öncesi Üsküdar ve İstanbul'un dört bir köşesinden on binlerce sanatsever Harem Meydanı'na aktı. Evrensel müziği ile dünyada milyonlarca hayranı bulunan Mark Eliyahu'nun konserinin başlaması sabırsızlıkla beklendi.

Eliyahu en güzel bestelerini çaldı

Eliyahu iki saati geçen konserinde en ünlü bestelerini Üsküdar ve İstanbullular için çaldı. Mark Eliyahu'nun, "Journey, Endlees, Open Sky, Through Me, Tribe, Uzaklara Savrulalım, Hope, Drops, Sunshine, Coming Back, Sands, Ballad For The Weeping Spring, Always Now, Do You Remember, Krav Shtiya, Tinnitus, Flood Dance, With You, Prayer, Temptation, Grateful, The Magnificent Nine, Brothers Getting Together" adlı besteleri Harem'den tüm İstanbul'a yayıldı.

"Bu sene de yine dopdolu bir kültür sanat sezonu bizi bekliyor"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Kültür ve sanat adına çok başarılı işler yaptığımızı söyleyebiliriz. Bu sene de yine muhteşem bir konserle sezonu açıyoruz. Mark Eliyahu muazzam bir sanatçı, uluslararası bir müzisyen. Kendisini şöyle bir özelliği var, Türk müziğine aşina birisi. Gençlere sorduk, dedik ki 'açılışı kiminle yapalım' bu gençlerin talebiyle karar verildi ve Harem Meydanı tıklım tıklım dolu. Şu anda meydanda yaklaşık 60 bin genç var. 60 bin genç İstanbul'un en ücra ilçelerinden bile gençler hala akın akın geliyorlar. Fevkalade güzel bir duygu. Zaten bizim gençlerle iletişim dilimiz kültür ve sanattır, müziktir, eğitimdir. Bu sene de yine dopdolu bir kültür sanat sezonu bizi bekliyor" dedi.