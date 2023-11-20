Üsküdar Belediyesi Gazze'de şehit edilen çocuklar için çizgi film yayınladı

İSTANBUL - Üsküdar'da Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, Bağlarbaşı kültür merkezinin koltuklarında sadece Gazze'de şehit edilen çocukların isimlerinin yer aldığı salonda Hz. Muhammed'in (s.a.v)'in hayatını anlatan "TAY" isimli çizgi film gösterimi yapıldı.

Üsküdar Belediyesi Gazze'deki katliama karşı duyarlı olmaya ve bu konuda harekete geçmek için Gazze'de şehit olan çocuklar için Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde Hz. Muhammed (S.A.V)'in hayatını anlatan "TAY" isimli çizgi film yayınladı. Kültür Merkezi'nin sinema salonunda bulunan koltuklarda Gazze'de şehit edilen çocukların isimleri yazıldı. "TAY" isimli çizgi film oynatılırken dışarıdan hiçbir izleyici alınmadı. Etkinlik Ak Partili İlçe Belediyelerin kültür merkezlerinin salonlarında eş zamanlı olarak 25 ilçede aynı çizgi film gösterimi yapıldı. İstanbul İlçe Belediyelerin Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek maksadıyla 20 Kasım-30 Aralık 2023 tarihleri arasında "İnsanlığın Onur Sınavı Gazze" başlığıyla içeriğinde çeşitli aktiviteler bulunduran bir dizi etkinlik düzenleyecek.

"Bizler de istedik ki bu çocuklar yalnızca birer isim ve rakamdan ibaret olmasın"

Üsküdar Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Mesut Meyveci, "Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü bizlerde Üsküdar Belediyesi olarak İstanbul'daki diğer Ak Parti'li Belediyeler ile birlikte bugüne özel tüm salonlarımızı Gazzeli şehit çocuklarımız için ayırdık. Gönül arzu ederdi ki Gazzeli şehit çocuklarımızın kahkahaların güzel gözleri bu salonlarda bulunsun ancak yaklaşık 40 gün aşkın süredir devam edem mezalim dolayısıyla 5 bini aşkın çocuğumuz Gazze'de şehit olmuş durumda. Bizler de istedik ki bu çocuklar yalnızca birer isim ve rakamdan ibaret olmasın. Yüzleri, hayatları, yaşantıları ve gelecekleri olduğunu İstanbul, Türkiye ve tüm dünya insanlık duysun istedik. ve bugüne özel dünya çocuklarının bu şen şakrak kutladıkları günde bizlerde Gazzeli çocuklarımızın yaşadığı drama anlatmak üzere Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nin sinema salonumuzda peygamber efendimizin hayatını anlatan "TAY" filmini göstererek salonumuzu Gazzeli çocuklarımız için bir farkındalık oluşturmak üzere hazır hale getirdik" dedi.

"Burada temel amaç Gazze'de yaşanan mezalimi sanat yoluyla kültür yoluyla insanlara aktarmak"

Sözlerine devam eden Meyveci, " Gazze'de süren mezalim devam ettiği müddetce İstanbul'daki tüm salonlarımız İstanbul'un hemen her köşesinde belediyeler olarak etkinliklerimizi Gazze ve Çocuk temasıyla devam ettireceğiz. 'İnsanlığın Onur Sınavı Gazze' başlığı altında tüm salonlarda İstanbul'un her köşesinde seminerler, söyleşiler, konserler, konferanslar, sinema gösterimleri devam edecek. Burada temel amaç Gazze'de yaşanan mezalimi sanat yoluyla kültür yoluyla insanlara aktarmak ve insanların gönlünde Gazze'nin özel bir yer kazanmasını sağlamak" diye konuştu.