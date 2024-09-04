Üye Girişi
Haberler

Urartu'nun izleri Kef Kalesi kazısında araştırılıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Kef Kalesi'ndeki kazılar, Urartu dönemine ait önemli buluntuları ortaya çıkarıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin desteğiyle yürütülen kazıda, dil bilimciler, antropologlar, sanat tarihçileri ve jeofizikçilerden oluşan bir ekip çalışıyor.

2 bin 300 rakımdaki Kef Kalesi kazısında Urartu'nun izleri araştırılıyor

Urartu Kralı 2. Rusa tarafından yaptırılan Kef Kalesi'ndeki kazılar tarihe ışık tutacak

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Urartular dönemine ait 2 bin 300 rakımda bulunan Kef Kalesi'ndeki kazılarda elde edilen veriler bölge tarihine ışık tutacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve katkılarıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Coşkun'un başkanlığında yürütülen kazıda; dil bilimcileri, antropologlar, sanat tarihçileri, kimya ve jeofizikçilerden oluşan 20 kişilik bir ekip yer alıyor. Kef Kalesi Kazısı Başkanı Doç. Dr. İsmail Coşkun, 2 bin 300 rakımda 200 bin metrekarelik büyük bir alanda kurulu alanda yaptıkları kazılarda bu yılda önemli buluntulara rastladıklarını belirtti. Kef Kalesi'nin saray bölümüne ağırlık verdiklerini belirten Coşkun, "Kazımız Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve destekleri ile yine aynı zamanda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin destekleriyle devam ediyor. Kef Kalesi, Adilcevaz ilçesinin 5 kilometre kuzeyinde 2 bin 300 rakımda yer alan bir kale. Süphan Dağı'nın hemen yakınında yer alıyor. Urartular tarafından Süphan Dağı aynı zamanda ilahi bir dağ olarak görülüyor. Burası Urartu Kralı Argişti oğlu Rusa tarafından kurulan bir kale. Bu kalede yoğun bir şekilde bazalt kullanımı var. Belki de en fazla bazalt kullanılan kalelerden birisi diyebiliriz. Kalemizde bu sene yapılan çalışmalarda yeni fil ayakları tespit ettik. Bu fil ayaklarının dışında aynı zamanda bir tekstil atölyesi olabilecek bir yer üzerinde çalışmalar yürütmekteyiz. Bu seneki çalışmalarda aynı zamanda ok uçları, ağırşaklar (tekstilde kullanılan bir malzeme), obsidiyen aletler, boncuklar ortaya çıkarıldı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Kültür Sanat Güncel

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

 Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini 'Shukran asker' diyerek selamladı

Türk askerini selamlama şekli karşılamaya damga vurdu

 Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'nun restine yanıt: Kimse yargıyı tehdit edemez, parmak sallayamaz

İmamoğlu "Hodri meydan" dedi, Adalet Bakanı'ndan yanıt gecikmedi
Anne ve kızını sokak ortasında böyle darbetti! O anlar kamerada

Yer: Diyarbakır! Biri de bu magandanın karşısına dikilip "Ne yapıyorsun?" demedi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Volovan tarifi! En güzel Volovan tarifi! Vol Au Vent tarifi nasıl yapılır? Vol Au Vent için malzemeler! 4-5 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? MasterChef Karides Kokteyl tarifi! En güzel Karides Kokteyl tarifi! Karides Kokteyl tarifi nasıl yapılır? Karides Kokteyl için malzemeler! MasterChef Ciğer Terrine tarifi! En güzel Ciğer Terrine tarifi! Ciğer Terrine tarifi nasıl yapılır? Ciğer Terrine için malzemeler! Burak Kızılhan kimdir? Burak Kızılhan kaç yaşında, nereli? Burak Kızılhan hayatı ve biyografisi! KOSKİ Konya su kesintisi! Selçuklu, Ereğli, Kulu 4-5 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ben Chilwell kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Otavio kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? BUSKİ Bursa su kesintisi! Nilüfer, Osmangazi, Karacabey 4-5 Eylül Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? N'Golo Kante kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne kadro bildirmesine kaç saat kaldı?
title