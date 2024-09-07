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Urartu dönemine ait bronz kalkan ve miğferler Ayanis Kenti'nde bulundu

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van'ın Tuşba ilçesindeki Ayanis Kenti'nde sürdürülen kazılarda, Urartuların baştanrısı Haldi'ye ithaf edilen 3 adet bronz kalkan ile 1 adet bronz miğferin ortaya çıktığını duyurdu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van'ın Tuşba ilçesindeki Ayanis Kenti'nde sürdürülen kazılarda, Urartuların baştanrısı Haldi'ye ithaf edilen 3 adet bronz kalkan ile 1 adet bronz miğferin ortaya çıktığını duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen ve süreleri 12 aya çıkarılan kazı çalışmalarında her geçen gün yeni bir nadide eserin gün ışığına kavuştuğunu kaydetti. Ersoy, bu kapsamda, Anadolu tarihinin kadim uygarlıklarından Urartu Krallığı'nın son büyük kenti olan ve 2 bin 700 yıl öncesine tarihlenen Ayanis Kenti'nde sürdürülen kazılarda yeni eserlere ulaşıldığını belirterek, "Urartuların baştanrısı Haldi'ye ithaf edilen 3 adet bronz kalkan ile bir adet bronz miğfer kazılarda ortaya çıkan yeni eserler oldu. Ayanis'te tanrı Haldi'ye adanan anıtsal tapınak kompleksinde gerçekleştirilen kazılarda bulunan eserler Urartu metal işçiliğinin zenginliğini ve ulaştığı seviyeyi yansıtıyor. Eserlerin gün ışığına kavuşmasında emeği olan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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