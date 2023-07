Ünlü şef Hazer Amani Kuşadası Sokak Festivali'ne büyük tat kattı

Kuşadası Sokak Festivali'ne konuk olan ünlü şef Hazer Amani tarafından hazırlanan can erikli levrek buğulama ve baklalı dereotlu pilav, lezzeti ile damakları şenlendirdi. Can eriğinin yanı sıra bamya, kereviz ve reyhan eklenerek yapılan levrek buğulaması farklı tatlar denemeyi seven gastronomi tutkunları tarafından çok beğenildi. Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı tarafından Ayhan Sicimoğlu danışmanlığında düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali, üçüncü gününde de ünlü şefleri ağırlamayı sürdürdü. Festivalin ikinci gününde düzenlenen atölyeler ve kentin 11 noktasında kurulan lezzet duraklarında deprem bölgesinin birbirinden lezzetli tatlarını deneme fırsatı bulan festival katılımcıları, üçüncü günde ise ünlü şef Hazer Amani ile buluştu. Tarihi Kervansaray'da gerçekleşen yemek ve tadım atölyeleri çerçevesinde lezzet avcıları ile bir araya gelen Hazer Amani'nin, şef Emrah Köksal Sezgin ile birlikte sahnede hazırladığı can erikli levrek buğulama ve baklalı dereotlu pilav, eşsiz kokusu ve tadı ile kısa sürede tükendi. Can erikli levrek buğulamayı ilk kez Yunanlı bir kadınla birlikte yaptıklarını dile getiren Şef Amani 'Tarsus'ta bir evde bana nohutlu bamya pişirdiler. Bunu neden levrekle yapmıyoruz diye düşündüm ve ortaya bu yemek çıktı. Herkese afiyet olsun' dedi.