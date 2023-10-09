Ünlü sanatçı Haluk Akakçe hayatını kaybetti

Renkli kişiliğiyle tanınan Haluk Akakçe, bu sabah Nişantaşı'ndaki evinde yaşamını yitirdi. Sanatçının cenazesi, gerekli işlemlerin yapılması için Taksim İlkyardım Hastanesi'ne nakledildi. Bir süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düşen Haluk Akakçe'nin vefat haberi, sevdiklerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

Renkli kişiliğiyle tanınan Haluk Akakçe, bu sabah Nişantaşı'ndaki evinde yaşamını yitirdi. Sanatçının cenazesi, gerekli işlemlerin yapılması için Taksim İlkyardım Hastanesi'ne nakledildi.

Bir süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düşen Haluk Akakçe'nin vefat haberi, sevdiklerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

"RUHLAR EVİNDEN DÖNÜŞ"

Haluk Akakçe, 30 Eylül'de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, dokuz gün komada kaldığını ve mucizevi şekilde geri döndüğünü paylaşmıştı: Ruhlar evinden dönüş.

Nasıl tanimlanır bilemedigim. Kocaman karanlık komadan doktorların dokuz günlük mucuzevi çabalarıyla geri döndüm. Hepinizi seviyorum.

Haluk Akakçe kimdir?

Çağdaş Türk sanatının önde gelen isimlerinden Haluk Akakçe, 24 Temmuz 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Bilkent'te okuduğu İç Mimarlık Bölümü'nün ardından Londra Royal College of Art'ta ve School of the Art Institute of Chicago'da yüksek lisans eğitimleri aldı.

İlk kişisel sergisini 1997 yılında Chicago'da açtıktan sonra bir süre sanat kariyerini Londra ile New York arasında sürdürdü. ABD ve İngiltere'deki pek çok büyük müze ve galeride gerçekleştirdiği sergilerinin yanı sıra seçkin bienal ve festivallerde de yer aldı.

Haluk Akakçe'nin çalışmaları, video enstalasyonlarından duvar resimlerine, panel ve kağıt üzerine akrilik dizilere yayılan geniş bir yelpazede çeşitlilik gösteriyordu. Sanat kariyeri boyunca, çağdaş sanatın farklı alanlarında önemli eserler üreten Haluk Akakçe, uluslararası arenada tanınan bir sanatçı haline gelmişti.

Sanat çalışmalarına uzun yıllar boyunca New York'ta devam eden Haluk Akakçe, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği video işleri, enstalasyonları ve resimleri ile Türkiye'de de sergiler düzenliyordu.