Ünlü oyuncu Melissa Barrera, Filistin'i desteklediği için Çığlık serisinin yeni filminden kovuldu

ABD'de yapım aşamasında olan Çığlık 7 filminde yer alan Meksikalı oyuncu ve şarkıcı Melissa Barrera, Gazze için destek mesajı paylaşması nedeniyle oyuncu kadrosundan çıkarıldı.

İsrail'in Gazze'ye insanlık dışı saldırıları 7 Ekim'den beri devam ederken Batı ülkelerinde ise yaşanan insanlık dramına karşı sessizlik hakim.

"GİDECEK YER YOK, ELEKTRİK SU YOK"

Bu katliama sessiz kalmayan Meksikalı oyuncu ve şarkıcı Melissa Barrera,, sosyal medyada İsrail-Hamas bir paylaşımda bulundu. İsrail'in Gazze'nin suyunu ve elektriğini kestiğini söyleyen, Gazze'ye herhangi bir yardımın ulaşmasını izin verilmediğini gösteren gönderileri paylaşan Barrera, "Gazze şu anda bir toplama kampı gibi muamele görüyor. Herkesi tep bir yere toplamak... Gidecek yer yok, elektrik yok, su yok... İnsanlar tarihimizden hiçbir şey öğrenmedi. Ve tıpkı tarihlerimiz gibi, insanlar hala sessizce tüm olanları izliyor. Bu soykırım ve etnik temizliktir" notlarını düştü.

FİLMDEN KOVULDU

Paylaşımının ardından Barrera, Çığlık 7 filminin kadrosundan çıkarıldı. Stüdyo açıklamasında, "Antisemitizme veya soykırıma, etnik temizliğe, Holokost çarpıtmasına veya açıkça nefret söylemi çizgisini alenen aşan herhangi bir şeye yanlış göndermeler de dahil olmak üzere her türlü nefretin kışkırtılmasına karşı sıfır tolerans gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.